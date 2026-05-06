Qué pasa si Chile Sub 17 Femenino gana, empata o pierde vs. Brasil por el Sudamericano

Las dirigidas por Vanessa Arauz buscarán dar el golpe ante la Canarinha en un partido que puede clasificar a Chile al Mundial de Marruecos.

Este miércoles 6 de mayo, la Selección Chilena Sub 17 Femenina afronta uno de los partidos más importantes de su proceso en el Sudamericano de la categoría, certamen que se desarrolla íntegramente en Paraguay.

Las dirigidas por Vanessa Arauz finalizaron en el segundo lugar del Grupo A tras derrotar por 8-1 a Bolivia y 2-0 a Paraguay, además de empatar ante Colombia y Argentina, mostrando carácter, personalidad y buen fútbol a lo largo del torneo.

Ahora, la Roja se mide ante Brasil en semifinales con la ilusión intacta de clasificar a la final y conseguir el ansiado cupo al próximo Mundial de Marruecos 2026.

Por lo mismo, el duelo ante la Canarinha aparece como una verdadera final anticipada y promete captar la atención de todos los hinchas nacionales, en un partido donde Chile buscará hacer historia a nivel continental.

Si Chile derrota a Brasil en el Sudamericano Sub 17:

Si Chile logra una victoria ante Brasil, dará el gran golpe del torneo. La Roja no solo avanzará a la final del Sudamericano, sino que además asegurará su clasificación directa al Mundial de Marruecos 2026, cumpliendo así el gran objetivo.

La Roja Sub 17 Femenina mantener el invicto en el torneo Conmebol | FOTO: @LaRoja

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Si Chile empata ante Brasil en la semifinal del Sudamericano:

En caso de empate, el partido se definirá desde el punto penal, así lo dice el artículo 23 del Reglamento de la Conmebol: “En caso de igualdad al término de los partidos de la Fase Final, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal conforme a las normas estipuladas por la FIFA para la definición del ganador”.

Si Chile pierde ante Brasil en la semifinal del Sudamericano: