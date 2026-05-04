VIDEO | Revisa el gol de Alexis Sánchez para el Sevilla ante la Real Sociedad por LaLiga

En esta jornada un importante duelo era el que se disputaba dentro de la Liga de España, en la que el Sevilla y Real Sociedad se enfrentaban en un duelo crucial para los locales en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Para este partido, el Sevilla contaba con la presencia desde el primer minuto de Gabriel Suazo, mientras que Alexis Sánchez ingresó a la segunda parte de este encuentro, para buscar el anhelado triunfo que saque al conjunto ‘Blanquirrojo’ de la zona de descenso.

El ‘Niño Maravilla’ se vistió como el gran salvador para su equipo y abrió el marcador con su anotación a los 50 minutos de juego, en la que aprovechó una buena asistencia de Neal Maupay y dentro del área el chileno sacó un potente remate para vencer a Alex Remiro.

Con un triunfo en este duelo, el elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo dejaría la zona de descenso directo y escalaría al 17° lugar de la tabla de posiciones, dejando al Alavés en la zona roja, equipo al que supera por un punto.

VIDEO: REVISA EL GOL DE ALEXIS SÁNCHEZ