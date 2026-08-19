El delantero del CF Montréal le ofreció su ayuda al mandatario quien llegó a la zona afectada por los aluviones e inundaciones.

Alexis Sánchez reaccionó a la emergencia que golpeó durante las últimas horas a Tocopilla, su ciudad natal, luego de las intensas lluvias que provocaron aluviones e inundaciones en distintos sectores de la comuna, ubicada en la Región de Antofagasta.

El delantero del CF Montréal utilizó sus redes sociales para referirse a la compleja situación que afecta a la zona y entregar un mensaje de apoyo al Presidente José Antonio Kast, quien llegó hasta la región para monitorear en terreno la emergencia y coordinar las acciones ante la catástrofe.

A través de su cuenta de Instagram, el máximo goleador histórico de la Selección chilena reposteó un video de una cuenta oficial del Gobierno en el que aparece Kast durante su traslado hacia la ciudad afectada.

Fuertes lluvias provocaron graves destrozos en Tocopilla (Créditos: Chilevision.cl)

Junto al registro, Alexis Sánchez escribió un breve pero contundente mensaje dirigido al mandatario, ofreciendo su colaboración para ayudar a los damnificados de su ciudad natal. “Si necesita ayuda, estoy disponible. Confío en usted, Presidente. Gracias”, escribió el flamante refuerzo de la MLS.

No fue la única reacción de Alexis en redes sociales. En una publicación acompañada de imágenes y videos, el futbolista mostró su desazón por lo ocurrido y le hizo un llamado a las autoridades.

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“Espero que cuando pase una semana o dos , no se olviden del norte, como siempre pasa … Siempre estaré presente en mi Tocopilla que me vio crecer, como siempre lo he hecho para ayudar a familias, niños y adultos mayores, aunque NO sea mi responsabilidad. MI TOCOPILLA. NUNCA ESTARÁN SOLOS”, señaló.