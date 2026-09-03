Mauricio Pinilla extermina a este jugador en la Universidad de Chile: “No se pasa ni a mi mamá”

El ex futbolista Mauricio Pinilla destruyó a este jugador en la Universidad de Chile por su rendimiento.

Universidad de Chile vive hoy un complicado momento tras los que han sido sus dos últimas derrotas dentro de la Liga de Primera, el que ha complicado a los dirigidos por Fernando Gago en lo que es su lucha por el Chile 2.

Sobre el momento de los ‘Azules’, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360′ de ESPN y habló del presente de la U, en la que dejó una importante crítica por lo que ha sido el rendimiento del atacante, Maximiliano Guerrero.

“Ha quedado demostrado que Guerrero por sí solo no puede resolver la banda, no es un tipo ultraveloz o ultrapotente”, comenzó señalando Pinilla.

En esa línea, ‘Pinigol’ remarca en que el atacante azul es un jugador que puede desequilibrar en el juego asociado, pero en el mano a mano, es hoy un elemento que no marca diferencias, en donde hizo un categórico comentario.

Pinilla y su crítica a Guerrero | Foto: Photosport

“En juego asociado puede marcar diferencias, pero solito, agarra la pelota y no se pasa ni a mi mamá”, remarcó.

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Concluyendo, Pinilla dejó una fuerte crítica en el plantel de la Universidad de Chile, en la que aún no entiende que en esta recta final del torneo pensando en su lucha por el Chile 2, dejen puntos en el camino con un equipo que pelea por el descenso.

“La Universidad de Chile no puede perder con la Universidad de Concepción, eso es irregularidad, si quieres ir a la Copa Libertadores, no puedes perder con el penúltimo del campeonato”, cerró.