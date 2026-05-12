Real Betis de Manuel Pellegrini vs. Elche CF de Lucas Cepeda: dónde y cómo ver el partido por la Liga de España

El Real Betis apunta a la Champions con Pellegrini al mando, mientras el Elche de Lucas Cepeda sigue batallando por la salvación.

La Liga de España entra en su recta final y esta vez todas las miradas estarán puestas en el partido entre el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Elche de Lucas Cepeda.

El elenco dirigido por el “Ingeniero” continúa peleando en la parte alta de la tabla con el objetivo de asegurar su cupo para la UEFA Champions League de la próxima temporada. Por lo mismo, cada partido comienza a transformarse en una verdadera final para el cuadro verdiblanco.

En la vereda opuesta aparece el conjunto dirigido por Eder Sarabia, donde milita el chileno Cepeda, quien busca seguir sumando minutos y consolidarse en el fútbol español.

El chileno nuevamente comenzará en el banquillo de suplentes | FOTO: Getty Images

Recordar que el Elche aún no logra asegurar completamente su permanencia en la máxima categoría del fútbol español, por lo que cada punto empieza a ser determinante en la lucha por la salvación.

¿Cuándo juegan Real Betis y Elche por La Liga?

El partido entre el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Elche de Lucas Cepeda se disputará este martes 12 de mayo desde las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Benito Villamarín, en un duelo válido por la fecha 36 de LaLiga 2025/2026.

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¿Dónde ver el partido entre Real Betis y Elche FC?

El compromiso será transmitido por ESPN 5, mientras que de manera online podrá verse a través de la plataforma Disney+ Premium.