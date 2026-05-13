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Mundial 2026

Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Chile y dónde ver en vivo

La Roja no estará en Norteamérica, pero el fútbol más grande del planeta arranca el 11 de junio y hay mucho por vivir. Todo lo que necesitas saber sobre el torneo: cómo funciona, quiénes juegan, qué partidos no te puedes perder y cómo verlo desde Chile.

¡Todo listo para que arranque el Mundial 2026!
© Getty Images¡Todo listo para que arranque el Mundial 2026!

El Mundial que Chile no pudo alcanzar

La Selección Chilena terminó las Eliminatorias Sudamericanas en el último lugar de la tabla, con apenas 11 puntos en 18 partidos: solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Fue, según los registros, la peor campaña de Chile desde que se implementó el sistema de todos contra todos rumbo al Mundial de Francia 1998.

La eliminación se consumó antes del cierre del proceso. Tres entrenadores —Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y el interino Nicolás Córdova— no pudieron revertir una caída que refleja el fin de un ciclo generacional. El último partido oficial fue un empate 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional, confirmando el cierre más gris en décadas.

Para Chile, el Mundial 2026 será el tercero consecutivo que verá desde afuera, una herida especialmente dolorosa para una federación que hace apenas una década dominaba el continente con dos títulos de Copa América (2015 y 2016).

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con México vs. Sudáfrica (Getty Images).

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con México vs. Sudáfrica (Getty Images).

Un torneo histórico que igual vale la pena vivir

A pesar de la ausencia de La Roja, el Mundial 2026 es el más grande de la historia y tiene razones de sobra para engancharse desde el pitazo inicial. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

El certamen va del 11 de junio al 19 de julio, con 39 días de fútbol ininterrumpido. Los horarios son amigables para el hincha chileno: la mayoría de los partidos se jugarán entre las 15:00 y las 00:00 horas (hora de Santiago).

El nuevo formato: así funciona el torneo

El Mundial 2026 estrena un esquema completamente nuevo respecto a Qatar 2022.

  • 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos
  • Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
  • Se agrega una ronda inédita: los dieciseisavos de final
  • Los equipos que lleguen a la final disputarán 8 partidos en total, uno más que antes
  • El recorrido completo: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

Este esquema ampliado significa más eliminaciones directas, más drama y más fútbol para disfrutar en cada jornada.

Calendario de fechas clave

FaseFechas
Fase de grupos11 al 27 de junio
Dieciseisavos de final28 de junio al 3 de julio
Octavos de final4 al 7 de julio
Cuartos de final9 al 11 de julio
Semifinales14 y 15 de julio
Tercer puesto18 de julio — Miami
Gran Final19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey

El partido inaugural se jugará el 11 de junio con México vs. Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. La gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con más de 82.000 espectadores en las tribunas.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Bosnia y Herzegovina
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Irak
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • RD Congo
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
Inédito: por primera vez el Mundial tendrá la participación de 48 selecciones divididas en 12 grupos (Getty Images).

Inédito: por primera vez el Mundial tendrá la participación de 48 selecciones divididas en 12 grupos (Getty Images).

Los sudamericanos en el torneo: quiénes van por Chile

Sin La Roja en el torneo, los hinchas chilenos tienen a varios vecinos del continente a quienes seguir. Los seis clasificados de Conmebol son:

  • Argentina (Grupo J) — campeona vigente; debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City
  • Brasil (Grupo C) — busca la sexta estrella; abre el 21 de junio ante Haití en Filadelfia
  • Uruguay (Grupo H) — en el mismo grupo que España, Arabia Saudita y Cabo Verde
  • Colombia (Grupo K) — junto a Portugal, Uzbekistán y RD Congo
  • Ecuador (Grupo E) — comparte grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao
  • Paraguay (Grupo D) — junto a Estados Unidos, Australia y Turquía

Bolivia disputó el repechaje intercontinental pero no logró el boleto. Sudamérica tendrá seis representantes en la fase de grupos.

Los partidos que no te puedes perder

Con 104 encuentros en juego, algunos duelos se perfilan como los imperdibles del torneo:

  • 11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)
  • 16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón vigente)
  • 21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia
  • 22 de junio — Argentina vs. Austria · Dallas
  • 14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta
  • 19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
El Estadio Azteca de Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026 (Getty Images).

El Estadio Azteca de Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026 (Getty Images).

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

Los hinchas chilenos tienen cuatro opciones oficiales para seguir el torneo desde casa.

Señal abierta (gratuita):

  • Chilevisión (CHV) — transmitirá una selección de partidos del torneo en señal abierta y completamente gratis, incluyendo los encuentros más importantes

Cable y satélite:

  • DSports / DSports 2 / DSports+ — el único operador con los 104 partidos del torneo completo, con transmisión 24/7 vía satélite y cable

Streaming:

  • Paramount+ (alianza con DSports) — transmisión de los 104 partidos en línea para suscriptores de la plataforma
  • Disney+ Plan Premium — 30 partidos seleccionados: 22 de fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, ambas semifinales y la gran final

Gratis en digital:

  • YouTube — por acuerdo con la FIFA, transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido en vivo a través de los canales autorizados (DSports, Chilevisión, Disney+). También publicará resúmenes y contenido exclusivo tras cada jornada.
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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