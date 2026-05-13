Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Chile y dónde ver en vivo

El Mundial que Chile no pudo alcanzar
La Selección Chilena terminó las Eliminatorias Sudamericanas en el último lugar de la tabla, con apenas 11 puntos en 18 partidos: solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Fue, según los registros, la peor campaña de Chile desde que se implementó el sistema de todos contra todos rumbo al Mundial de Francia 1998.
La eliminación se consumó antes del cierre del proceso. Tres entrenadores —Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y el interino Nicolás Córdova— no pudieron revertir una caída que refleja el fin de un ciclo generacional. El último partido oficial fue un empate 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional, confirmando el cierre más gris en décadas.
Para Chile, el Mundial 2026 será el tercero consecutivo que verá desde afuera, una herida especialmente dolorosa para una federación que hace apenas una década dominaba el continente con dos títulos de Copa América (2015 y 2016).
El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con México vs. Sudáfrica (Getty Images).
Un torneo histórico que igual vale la pena vivir
A pesar de la ausencia de La Roja, el Mundial 2026 es el más grande de la historia y tiene razones de sobra para engancharse desde el pitazo inicial. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.
El certamen va del 11 de junio al 19 de julio, con 39 días de fútbol ininterrumpido. Los horarios son amigables para el hincha chileno: la mayoría de los partidos se jugarán entre las 15:00 y las 00:00 horas (hora de Santiago).
El nuevo formato: así funciona el torneo
El Mundial 2026 estrena un esquema completamente nuevo respecto a Qatar 2022.
- 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos
- Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
- Se agrega una ronda inédita: los dieciseisavos de final
- Los equipos que lleguen a la final disputarán 8 partidos en total, uno más que antes
- El recorrido completo: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final
Este esquema ampliado significa más eliminaciones directas, más drama y más fútbol para disfrutar en cada jornada.
Calendario de fechas clave
|Fase
|Fechas
|Fase de grupos
|11 al 27 de junio
|Dieciseisavos de final
|28 de junio al 3 de julio
|Octavos de final
|4 al 7 de julio
|Cuartos de final
|9 al 11 de julio
|Semifinales
|14 y 15 de julio
|Tercer puesto
|18 de julio — Miami
|Gran Final
|19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey
El partido inaugural se jugará el 11 de junio con México vs. Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. La gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con más de 82.000 espectadores en las tribunas.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Inédito: por primera vez el Mundial tendrá la participación de 48 selecciones divididas en 12 grupos (Getty Images).
Los sudamericanos en el torneo: quiénes van por Chile
Sin La Roja en el torneo, los hinchas chilenos tienen a varios vecinos del continente a quienes seguir. Los seis clasificados de Conmebol son:
- Argentina (Grupo J) — campeona vigente; debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City
- Brasil (Grupo C) — busca la sexta estrella; abre el 21 de junio ante Haití en Filadelfia
- Uruguay (Grupo H) — en el mismo grupo que España, Arabia Saudita y Cabo Verde
- Colombia (Grupo K) — junto a Portugal, Uzbekistán y RD Congo
- Ecuador (Grupo E) — comparte grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao
- Paraguay (Grupo D) — junto a Estados Unidos, Australia y Turquía
Bolivia disputó el repechaje intercontinental pero no logró el boleto. Sudamérica tendrá seis representantes en la fase de grupos.
Los partidos que no te puedes perder
Con 104 encuentros en juego, algunos duelos se perfilan como los imperdibles del torneo:
- 11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)
- 16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón vigente)
- 21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia
- 22 de junio — Argentina vs. Austria · Dallas
- 14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta
- 19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
El Estadio Azteca de Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026 (Getty Images).
Dónde ver el Mundial 2026 en Chile
Los hinchas chilenos tienen cuatro opciones oficiales para seguir el torneo desde casa.
Señal abierta (gratuita):
- Chilevisión (CHV) — transmitirá una selección de partidos del torneo en señal abierta y completamente gratis, incluyendo los encuentros más importantes
Cable y satélite:
- DSports / DSports 2 / DSports+ — el único operador con los 104 partidos del torneo completo, con transmisión 24/7 vía satélite y cable
Streaming:
- Paramount+ (alianza con DSports) — transmisión de los 104 partidos en línea para suscriptores de la plataforma
- Disney+ Plan Premium — 30 partidos seleccionados: 22 de fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, ambas semifinales y la gran final
Gratis en digital:
- YouTube — por acuerdo con la FIFA, transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido en vivo a través de los canales autorizados (DSports, Chilevisión, Disney+). También publicará resúmenes y contenido exclusivo tras cada jornada.