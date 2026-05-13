Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Chile y dónde ver en vivo

La Roja no estará en Norteamérica, pero el fútbol más grande del planeta arranca el 11 de junio y hay mucho por vivir. Todo lo que necesitas saber sobre el torneo: cómo funciona, quiénes juegan, qué partidos no te puedes perder y cómo verlo desde Chile.

El Mundial que Chile no pudo alcanzar

La Selección Chilena terminó las Eliminatorias Sudamericanas en el último lugar de la tabla, con apenas 11 puntos en 18 partidos: solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Fue, según los registros, la peor campaña de Chile desde que se implementó el sistema de todos contra todos rumbo al Mundial de Francia 1998.

La eliminación se consumó antes del cierre del proceso. Tres entrenadores —Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y el interino Nicolás Córdova— no pudieron revertir una caída que refleja el fin de un ciclo generacional. El último partido oficial fue un empate 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional, confirmando el cierre más gris en décadas.

Para Chile, el Mundial 2026 será el tercero consecutivo que verá desde afuera, una herida especialmente dolorosa para una federación que hace apenas una década dominaba el continente con dos títulos de Copa América (2015 y 2016).

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con México vs. Sudáfrica (Getty Images).

Un torneo histórico que igual vale la pena vivir

A pesar de la ausencia de La Roja, el Mundial 2026 es el más grande de la historia y tiene razones de sobra para engancharse desde el pitazo inicial. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

El certamen va del 11 de junio al 19 de julio, con 39 días de fútbol ininterrumpido. Los horarios son amigables para el hincha chileno: la mayoría de los partidos se jugarán entre las 15:00 y las 00:00 horas (hora de Santiago).

Publicidad

El nuevo formato: así funciona el torneo

El Mundial 2026 estrena un esquema completamente nuevo respecto a Qatar 2022.

48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos

Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros

Se agrega una ronda inédita: los dieciseisavos de final

Los equipos que lleguen a la final disputarán 8 partidos en total, uno más que antes

El recorrido completo: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

Este esquema ampliado significa más eliminaciones directas, más drama y más fútbol para disfrutar en cada jornada.

Calendario de fechas clave

Fase Fechas Fase de grupos 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Tercer puesto 18 de julio — Miami Gran Final 19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey

Publicidad

El partido inaugural se jugará el 11 de junio con México vs. Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. La gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con más de 82.000 espectadores en las tribunas.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Publicidad

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Publicidad

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Publicidad

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Publicidad

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Inédito: por primera vez el Mundial tendrá la participación de 48 selecciones divididas en 12 grupos (Getty Images).

Los sudamericanos en el torneo: quiénes van por Chile

Sin La Roja en el torneo, los hinchas chilenos tienen a varios vecinos del continente a quienes seguir. Los seis clasificados de Conmebol son:

Publicidad

Argentina (Grupo J) — campeona vigente; debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City

Brasil (Grupo C) — busca la sexta estrella; abre el 21 de junio ante Haití en Filadelfia

Uruguay (Grupo H) — en el mismo grupo que España, Arabia Saudita y Cabo Verde

Colombia (Grupo K) — junto a Portugal, Uzbekistán y RD Congo

Ecuador (Grupo E) — comparte grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao

Paraguay (Grupo D) — junto a Estados Unidos, Australia y Turquía

Bolivia disputó el repechaje intercontinental pero no logró el boleto. Sudamérica tendrá seis representantes en la fase de grupos.

Los partidos que no te puedes perder

Con 104 encuentros en juego, algunos duelos se perfilan como los imperdibles del torneo:

11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)

16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón vigente)

21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia

22 de junio — Argentina vs. Austria · Dallas

14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta

19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

Publicidad

El Estadio Azteca de Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026 (Getty Images).

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

Los hinchas chilenos tienen cuatro opciones oficiales para seguir el torneo desde casa.

Señal abierta (gratuita):

Chilevisión (CHV) — transmitirá una selección de partidos del torneo en señal abierta y completamente gratis, incluyendo los encuentros más importantes

Cable y satélite:

DSports / DSports 2 / DSports+ — el único operador con los 104 partidos del torneo completo, con transmisión 24/7 vía satélite y cable

Publicidad

Streaming:

Paramount+ (alianza con DSports) — transmisión de los 104 partidos en línea para suscriptores de la plataforma

Disney+ Plan Premium — 30 partidos seleccionados: 22 de fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, ambas semifinales y la gran final

Gratis en digital: