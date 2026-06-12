La escuadra asiática bailó su mejor K-pop y se impuso en su debut mundialista.

Corea del Sur logró capitalizar su dominio en la primera parte y se impuso a República Checa en su debut por el Grupo A del Mundial 2026.

Cuando parecía que el dominio surcoreano podía traducirse en ventaja, Chequia golpeó primero en el segundo tiempo. En su única llegada de verdadero peligro, Ladislav Krejčí apareció a los 59 minutos para marcar el 1-0, sorprendiendo a un rival que hasta entonces había controlado las acciones.

Lejos de acusar el impacto, los compatriotas de los BTS mantuvieron la intensidad y encontró la igualdad a los 67 minutos. Hwang In-beom aprovechó una buena acción colectiva para establecer el 1-1 y devolverle la justicia a un partido que tenía a los asiáticos como protagonistas.

Con Son en cancha, Corea logró imponerse por 2 a 1 a República Checa (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

El empate revitalizó por completo al conjunto surcoreano, que siguió presionando en busca de la victoria. La recompensa llegó a los 80 minutos, cuando Oh Hyeon-gyu culminó la remontada con el 2-1 definitivo, desatando la celebración de su equipo.

En los minutos finales, Corea administró la ventaja con inteligencia y aseguró tres puntos valiosos en el arranque del Grupo A. La remontada confirmó la superioridad mostrada durante gran parte del encuentro y le permitió comenzar su camino mundialista con una victoria de carácter.

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Posiciones: así quedan Corea del Sur y Chequia en el Grupo A

Tras este resultado, Corea del Sur se ubica en la segunda posición del Grupo A con 3 puntos, igualando la línea de México que cuenta solo con un gol más.

Por su parte, Chequia queda en la tercera posición sin unidades, por delante de Sudáfrica gracias a una mejor diferencia de gol aunque ambos con cero puntos.

Así queda la tabla del Grupo A:

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 1 México 1 1 0 0 2 0 2 3 Ganado, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente 2 Corea del Sur (2-1) 1 1 0 0 2 1 1 3 Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente 3 Chequia (1-2) 1 0 0 1 1 2 -1 0 Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente 4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0 Perdido, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente