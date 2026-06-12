Corea del Sur logró capitalizar su dominio en la primera parte y se impuso a República Checa en su debut por el Grupo A del Mundial 2026.
Cuando parecía que el dominio surcoreano podía traducirse en ventaja, Chequia golpeó primero en el segundo tiempo. En su única llegada de verdadero peligro, Ladislav Krejčí apareció a los 59 minutos para marcar el 1-0, sorprendiendo a un rival que hasta entonces había controlado las acciones.
Lejos de acusar el impacto, los compatriotas de los BTS mantuvieron la intensidad y encontró la igualdad a los 67 minutos. Hwang In-beom aprovechó una buena acción colectiva para establecer el 1-1 y devolverle la justicia a un partido que tenía a los asiáticos como protagonistas.
Con Son en cancha, Corea logró imponerse por 2 a 1 a República Checa (Photo by Alex Slitz/Getty Images)
El empate revitalizó por completo al conjunto surcoreano, que siguió presionando en busca de la victoria. La recompensa llegó a los 80 minutos, cuando Oh Hyeon-gyu culminó la remontada con el 2-1 definitivo, desatando la celebración de su equipo.
En los minutos finales, Corea administró la ventaja con inteligencia y aseguró tres puntos valiosos en el arranque del Grupo A. La remontada confirmó la superioridad mostrada durante gran parte del encuentro y le permitió comenzar su camino mundialista con una victoria de carácter.
Posiciones: así quedan Corea del Sur y Chequia en el Grupo A
Tras este resultado, Corea del Sur se ubica en la segunda posición del Grupo A con 3 puntos, igualando la línea de México que cuenta solo con un gol más.
Por su parte, Chequia queda en la tercera posición sin unidades, por delante de Sudáfrica gracias a una mejor diferencia de gol aunque ambos con cero puntos.
Así queda la tabla del Grupo A:
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Últimos 5
|1
|México
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Ganado, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente
|2
|Corea del Sur (2-1)
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente
|3
|Chequia (1-2)
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente
|4
|Sudáfrica
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Perdido, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente