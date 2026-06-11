Corea del Sur vs. República Checa: Cómo ver EN VIVO en Chile el partido por el Grupo A del Mundial 2026

Los asiáticos enfrentan a República Checa en un partido de fuerzas parejas que se disputará en Guadalajara por el Grupo A.

El Mundial de Norteamérica 2026 se abre este jueves 11 de junio con dos partidos que prometen sacar chispas en el Grupo A: México vs. Sudáfrica de ‘preliminar’ y el plato de fondo será Corea del Sur ante República Checa.

Asiáticos y europeos se medirán en Guadalajara por la Fecha 1 del Grupo A y saben que disputarán la clasificación del grupo con el conjunto local, por lo que los tres puntos son importantes para ambas escuadras.

Corea del Sur se ilusiona de la mano de Son. | Foto: Getty Images

En el caso de Corea del Sur, viene precedido de buenos resultados y se ilusionan con poder instalarse en la siguiente ronda de la cita mundialista. República Checa, por otro lado, aparece como uno de los rivales más ‘débiles’ del grupo junto a Sudáfrica.

En su última participación mundialista, Corea del Sur llegó hasta los octavos de final en Qatar 2022, donde se topó con un Brasil que estuvo intratable y lo eliminó. República Checa, vale decir, no clasificó a la última cita mundialista.

Cabe recordar que, para este Mundial, clasifican los dos primeros de cada grupo y, además, los ocho mejores terceros. Así las cosas, hay margen de error para una eventual clasificación a los dieciseisavos de final.

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Corea del Sur vs. República Checa: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre surcoreanos y checos arranca este jueves 11 de junio a las 22:00 de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver el partido?

D Sports será el único que transmita el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming se podrá ver en DGO y Paramount+.