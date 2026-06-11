Los asiáticos llegan con "Sonaldo" como su gran figura y apuestan a ser una de las sorpresas del certamen.

El Mundial 2026 continúa este jueves 11 de junio con el segundo partido de la jornada inaugural. Tras el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica, ahora será el turno de Corea del Sur y República Checa, que se enfrentarán por la primera fecha del Grupo A.

El conjunto asiático buscará comenzar con el pie derecho en una zona que ya tiene a México como líder momentáneo. Además, todas las miradas estarán puestas en Son Heung-Min, histórico delantero surcoreano que disputa su última Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026?

El partido entre Corea del Sur y República Checa se disputará este jueves 11 de junio de 2026.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco, México, y será a las 22:00 horas de Chile.

Heung Min Son es la gran figura de Corea del Sur. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Dónde ver por TV y online Corea del Sur vs. República Checa

Por tv, el partido de Corea del Sur contra República Checa se transmite en el canal DSports de DirecTV.

A su vez, se podrá ver por las plataformas de streaming de DGO y Paramount+.

Corea del Sur y República Checa cerrarán la primera jornada del Grupo A en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.