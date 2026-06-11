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Mundial 2026

Mundial 2026 – Corea del Sur vs. República Checa: horarios y dónde ver por TV y Online

Los asiáticos llegan con "Sonaldo" como su gran figura y apuestan a ser una de las sorpresas del certamen.

Corea se mide ante la República Checa en su debut mundialista.
© Creada con IACorea se mide ante la República Checa en su debut mundialista.

El Mundial 2026 continúa este jueves 11 de junio con el segundo partido de la jornada inaugural. Tras el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica, ahora será el turno de Corea del Sur y República Checa, que se enfrentarán por la primera fecha del Grupo A.

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El conjunto asiático buscará comenzar con el pie derecho en una zona que ya tiene a México como líder momentáneo. Además, todas las miradas estarán puestas en Son Heung-Min, histórico delantero surcoreano que disputa su última Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026?

El partido entre Corea del Sur y República Checa se disputará este jueves 11 de junio de 2026.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco, México, y será a las 22:00 horas de Chile.

Heung Min Son es la gran figura de Corea del Sur. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Heung Min Son es la gran figura de Corea del Sur. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Dónde ver por TV y online Corea del Sur vs. República Checa

Por tv, el partido de Corea del Sur contra República Checa se transmite en el canal DSports de DirecTV.

A su vez, se podrá ver por las plataformas de streaming de DGO y Paramount+.

Corea del Sur y República Checa cerrarán la primera jornada del Grupo A en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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