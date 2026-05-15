Desde Argentina le confiesan a Bolavip Chile que el rendimiento de Brayan Cortés tapó bocas en La Paternal: "Teníamos muchas dudas...".

Brayan Cortés atraviesa un verdadero renacer en Argentina. Con una soberbia doble atajada el iquiqueño fue la gran figura en el triunfo 1-0 sobre Huracán y que significó la clasificación de Argentinos Juniors a semifinales del Torneo de Apertura: su actuación terminó por conquistar definitivamente a los hinchas del “Bicho”, que hoy lo consideran una de las piezas claves del equipo de Nicolás Diez.

El arquero de 31 años llegó al fútbol argentino luego de un complejo paso por Peñarol y una salida muy cuestionada de Colo Colo que también le significó perder la titularidad en pórtico de la selección chilena. Sin embargo, en Argentinos Juniors el panorama cambió radicalmente para el ‘Indio’ y su rendimiento comienza a darle revancha.

En Argentina aplauden el nivel de Brayan Cortés en Argentinos Juniors.

“Un nivel realmente impresionante”

Así lo explicó Sebastián Alberio, periodista del programa partidario “Me Gusta + Argentinos“, quien conversó con Bolavip Chile sobre el impacto que ha tenido Cortés en el elenco de ‘La Paternal’.

“Brayan Cortés, desde que llegó a Argentinos, llegó con muchas dudas porque acá en Argentina leíamos los comentarios no solamente de los hinchas de Colo Colo, sino también de los hinchas de Peñarol, donde no lo querían. Entonces los hinchas argentinos teníamos muchas dudas porque Argentinos iba a enfrentar una fase dos de Copa Libertadores y él iba a ser el arquero”, comentó.

Pese a ese escenario inicial, Alberio destacó que el exDeportes Iquique rápidamente logró cambiar las dudas gracias a sus actuaciones. “La realidad es que desde que se hizo cargo del arco de Argentinos Juniors lo hizo de gran forma. Ante Huracán fue la figura, pero hubo otros partidos donde también ha atajado muy bien. Es muy seguro con los pies, muy seguro saliendo a cortar, muy firme bajo los tres palos y está en un nivel realmente impresionante que sorprendió a todos los hinchas de Argentinos Juniors”, sostuvo.

Publicidad

Finalmente, el comunicador argentino reconoció que hoy el ex arquero albo se ganó plenamente el respaldo de los fanáticos del cuadro de La Paternal. “Te repito, veíamos muchos comentarios negativos, así que de buena manera te puedo decir que estamos todos muy felices”, cerró.

En síntesis…