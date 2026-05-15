La entidad organizadora quiere que los próximos clásicos se disputen con hinchadas visitantes. Tendrá que ser analizado en conjunto.

Si bien la enemistad está latente, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica deben juntarse por el bien del fútbol nacional. Es por eso que los tres clubes más grandes del país fueron citados por la ANFP a una sorpresiva reunión.

¿Para qué? Según informó Radio ADN, la entidad organizadora del balompié chileno quiere que vuelva el público visitante a los clásicos. Ello se discutirá este lunes 18 de mayo en la sede de la Delegación Presidencial de la RM.

A su vez, el medio detalló que la intención de las autoridades es que ello se concrete a la brevedad. Es decir, a partir de la segunda rueda de la Liga de Primera: está a la vuelta de la esquina.

“La instancia tendrá como objetivo coordinar el trabajo conjunto entre las instituciones y las autoridades para que los próximos clásicos del segundo semestre puedan disputarse con presencia de ambas parcialidades“, se indicó.

Luego, la nota agregó: “En la reunión, se espera que los clubes presenten a la autoridad las garantías y medidas de seguridad necesarias de cara a los enfrentamientos que animarán durante la segunda parte de la temporada”.

El próximo Superclásico se puede jugar con público de Universidad de Chile y Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recibirá a Colo Colo

Finalmente, se reveló que el cuadro azul quiere contar con fanáticos de su archirrival en el siguiente Superclásico. Será una prueba de fuego para medir eventuales problemas.

“Universidad de Chile mantiene una postura favorable al retorno de los hinchas visitantes, todo considerando que los azules serán locales ante Colo Colo el fin de semana del 23 de agosto“, cerró la publicación.

En resumen:

La ANFP citó a los tres clubes grandes para el lunes 18 de mayo en Santiago.

citó a los tres clubes grandes para el lunes en Santiago. Colo Colo , la U y UC discutirán el retorno del público visitante en los clásicos.

, la y discutirán el retorno del público visitante en los clásicos. La Universidad de Chile proyecta recibir hinchas visitantes el fin de semana del 23 de agosto.