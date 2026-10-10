Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la LaLiga

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Betis se mide con Osasuna con la intención de no perderle pisada a los puestos europeos de LaLiga.

El equipo verdiblanco está entre los mejores de España y no quiere descolgarse de la pelea de arriba, mientras que Osasuna necesita puntos urgentes para alejarse de la mitad baja de la tabla.

Horario del partido

Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega tercero con 16 puntos en siete fechas y viene de empatar 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos, ante Getafe y Villarreal. El equipo sostiene un nivel parejo y se mantiene en zona de clasificación continental.

Osasuna, en cambio, atraviesa un momento complicado. Marcha 14° con apenas 8 unidades y arrastra un andar irregular: cayó 0-4 ante Atlético de Madrid y 0-2 frente a Espanyol antes de rescatar un empate 1-1 como local contra Rayo Vallecano. Necesita reaccionar pronto para no quedar relegado en la tabla.

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El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Betis: de 42 enfrentamientos, ganó 23 contra 12 de Osasuna y hubo 8 empates. En goles también manda el Betis, con 63 convertidos frente a los 47 de su rival. El antecedente más reciente, en abril pasado, terminó 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Osasuna vs. Betis 1-1 Primera División 28/09/2025 Betis vs. Osasuna 2-0 Primera División 11/05/2025 Betis vs. Osasuna 1-1 Primera División 19/10/2024 Osasuna vs. Betis 1-2 Primera División 05/05/2024 Osasuna vs. Betis 0-2 Primera División 29/10/2023 Betis vs. Osasuna 2-1 Primera División 22/04/2023 Osasuna vs. Betis 3-2 Primera División 18/01/2023 Betis vs. Osasuna 2-2 Copa del Rey 26/08/2022 Betis vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/04/2022 Betis vs. Osasuna 4-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis