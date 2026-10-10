Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la LaLiga

El domingo 11 de octubre el Betis se mide con Osasuna con la intención de no perderle pisada a los puestos europeos de LaLiga.
El equipo verdiblanco está entre los mejores de España y no quiere descolgarse de la pelea de arriba, mientras que Osasuna necesita puntos urgentes para alejarse de la mitad baja de la tabla.
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega tercero con 16 puntos en siete fechas y viene de empatar 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos, ante Getafe y Villarreal. El equipo sostiene un nivel parejo y se mantiene en zona de clasificación continental.
Osasuna, en cambio, atraviesa un momento complicado. Marcha 14° con apenas 8 unidades y arrastra un andar irregular: cayó 0-4 ante Atlético de Madrid y 0-2 frente a Espanyol antes de rescatar un empate 1-1 como local contra Rayo Vallecano. Necesita reaccionar pronto para no quedar relegado en la tabla.
El historial entre Betis y Osasuna
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Betis: de 42 enfrentamientos, ganó 23 contra 12 de Osasuna y hubo 8 empates. En goles también manda el Betis, con 63 convertidos frente a los 47 de su rival. El antecedente más reciente, en abril pasado, terminó 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Osasuna vs. Betis
|1-1
|Primera División
|28/09/2025
|Betis vs. Osasuna
|2-0
|Primera División
|11/05/2025
|Betis vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|19/10/2024
|Osasuna vs. Betis
|1-2
|Primera División
|05/05/2024
|Osasuna vs. Betis
|0-2
|Primera División
|29/10/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-1
|Primera División
|22/04/2023
|Osasuna vs. Betis
|3-2
|Primera División
|18/01/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-2
|Copa del Rey
|26/08/2022
|Betis vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/04/2022
|Betis vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Betis suma 16 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.