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Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la LaLiga

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Osasuna, LaLiga
Betis vs. Osasuna, LaLiga

El domingo 11 de octubre el Betis se mide con Osasuna con la intención de no perderle pisada a los puestos europeos de LaLiga.

El equipo verdiblanco está entre los mejores de España y no quiere descolgarse de la pelea de arriba, mientras que Osasuna necesita puntos urgentes para alejarse de la mitad baja de la tabla.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega tercero con 16 puntos en siete fechas y viene de empatar 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos, ante Getafe y Villarreal. El equipo sostiene un nivel parejo y se mantiene en zona de clasificación continental.

Osasuna, en cambio, atraviesa un momento complicado. Marcha 14° con apenas 8 unidades y arrastra un andar irregular: cayó 0-4 ante Atlético de Madrid y 0-2 frente a Espanyol antes de rescatar un empate 1-1 como local contra Rayo Vallecano. Necesita reaccionar pronto para no quedar relegado en la tabla.

El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente al Betis: de 42 enfrentamientos, ganó 23 contra 12 de Osasuna y hubo 8 empates. En goles también manda el Betis, con 63 convertidos frente a los 47 de su rival. El antecedente más reciente, en abril pasado, terminó 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/04/2026Osasuna vs. Betis1-1Primera División
28/09/2025Betis vs. Osasuna2-0Primera División
11/05/2025Betis vs. Osasuna1-1Primera División
19/10/2024Osasuna vs. Betis1-2Primera División
05/05/2024Osasuna vs. Betis0-2Primera División
29/10/2023Betis vs. Osasuna2-1Primera División
22/04/2023Osasuna vs. Betis3-2Primera División
18/01/2023Betis vs. Osasuna2-2Copa del Rey
26/08/2022Betis vs. Osasuna1-0Primera División
03/04/2022Betis vs. Osasuna4-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Betis suma 16 puntos en el torneo.
  • Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
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