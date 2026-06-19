Tras quedar fuera de la pretemporada de River Plate, el defensor de 31 años recibió una propuesta concreta de Azul Azul

A comienzos de la semana, ya parecía quedar más que sentenciado el futuro de Paulo Díaz en River Plate al no ser incluido en la pretemporada que hará el equipo millonario en España. Ante este escenario, el defensor de 31 años se encuentra analizando diversas propuestas para continuar con su carrera profesional.

Y si bien semanas atrás se planteó en el medio local un posible interés por parte de la Universidad Católica, el club chileno que sí se movió de forma concreta y tomó la iniciativa fue Universidad de Chile.

Según información recopilada por ADN Deportes, la dirigencia laica aceleró las tratativas y sostuvo reuniones formales para intentar convencer al seleccionado chileno. En dichas instancias, el club estudiantil le puso sobre la mesa una oferta económica muy importante para la realidad del fútbol nacional.

La propuesta consistía en un sueldo cercano a los 500 mil dólares anuales, con el objetivo de convertirlo en el patrón de la zaga y en uno de los futbolistas mejor pagados del plantel azul.

Según información de ADN, Paulo Díaz rechazó la propuesta de la U.

La razón del rotundo “no” a Universidad de Chile

Sin embargo, las intenciones de la U de Chile chocaron de frente con las pretensiones del jugador. Paulo Díaz desestimó la oferta del Romántico Viajero por considerarla “insuficiente” respecto del salario que venía percibiendo en Argentina, cerrando de forma preliminar la opción de retornar al país para vestir la camiseta azul.

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Los tres mercados internacionales que asoman en el horizonte

Tras el portazo dado a la concesionaria laica, el defensor nacional apunta sus miradas hacia horizontes con mayor poder adquisitivo. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso ADN Deportes, el exjugador de San Lorenzo cuenta con propuestas formales desde tres ligas muy competitivas del continente para continuar su carrera este segundo semestre:

Fútbol brasileño (Brasileirao) Liga MX (México) MLS (Estados Unidos)

Con las cartas sobre la mesa, Paulo Díaz se tomará el tiempo necesario para definir cuál de estos destinos internacionales se ajusta mejor a sus altas pretensiones económicas y deportivas, dejando a Universidad de Chile con las ganas de dar el gran golpe del mercado de pases.