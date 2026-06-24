En medio de los rumores en la U: seleccionado chileno dice no a Talleres de Córdoba pese a llamado de Jorge Sampaoli

El futbolista chileno ha despertado interés en el continente y su nombre aparece seguido en distintas carpetas del mercado.

En el siempre activo mercado de fichajes, los movimientos y sondeos se mantienen constantes mientras varios jugadores chilenos comienzan a aparecer en el radar de distintos clubes.

En ese escenario, Paulo Díaz vuelve a ser tema en River Plate. Con la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet, el defensor nacional perdió algo de terreno en la consideración, en medio de ajustes internos que incluso abren la puerta a una posible salida.

Pese a una temporada irregular, el zaguero formado en Palestino y con pasos por Colo Colo y San Lorenzo sigue siendo un nombre respetado en el fútbol sudamericano. En las últimas semanas incluso fue vinculado a Universidad de Chile, en medio de rumores de mercado.

El contrato de Paulo Díaz con River finaliza el 31 de diciembre de 2027 | FOTO: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

Paulo Díaz le habría dado un portazo a Talleres

Según informó el periodista Germán García Grova para Bolavip Argentina, Talleres de Córdoba intentó quedarse con el jugador en las últimas horas, en una gestión que incluyó un llamado directo desde el cuerpo técnico.

“Uno por ahora que se queda es Paulo Díaz. Rechazó la propuesta de Talleres de Córdoba, lo llamó Jorge Sampaoli pero le dijo que no era un destino que le sea agradable para este momento de su carrera”, señaló el especialista del mercado de pases.

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Es así como el oriundo de Santa Cruz, por ahora, ha decidido mantenerse en River y rechazar la opción de sumarse al conjunto cordobés, a la espera de nuevas alternativas en el mercado.

En resumen…