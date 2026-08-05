Los citados de la Universidad de Chile para enfrentar a Unión San Felipe en la Copa Chile

Universidad de Chile confirma a sus 20 citados para su duelo ante Unión San Felipe en Copa Chile.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ visitarán la quinta región para medirse ante Unión San Felipe en la última fecha de la fase de grupos.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca una victoria para asegurar el primer puesto del Grupo D.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con algunas ausencias por decisión técnica, en la que Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Fabián Hormazábal no fueron considerados y a ellos se suma Marcelo Morales, quien no estará por suspensión.

Dentro de las sorpresas, aparece el nombre de Marcelo Díaz, quien vuelve a la convocatoria tras no decir presente en el duelo ante Huachipato y de los juveniles Matías Riquelme y Diego Cofré.

La U espera poder sumar un triunfo en esta jornada | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante La Calera

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández,, Bianneider Tamayo, Diego Vargas

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Volantes: Javier Altamirano, Israel Poblete, Agustín Arce, Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Matías Riquelme

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Gonzalo Reyna y Diego Cofré.