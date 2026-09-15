Santiago Wanderers desafía al Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20, de visita en España en el Estadio Santiago Bernabéu.

Todo Valparaíso está pendiente de la Sub 20 de Santiago Wanderers que va a España en busca de la Copa Intercontinental nada más que ante el Real Madrid, donde definirán al mejor equipo de la categoría a nivel mundial.

Los Caturros dieron la sorpresa este año al coronarse campeones de la Copa Libertadores Sub 20, venciendo en la final al Flamengo de Brasil.

Este era un trofeo que no tenía el fútbol chileno, por lo que fue un hito histórico, tanto para el club porteño, sus hinchas y todo el balompié nacional.

Ahora, desafiarán de visita a los campeones de la UEFA Youth League, que los recibirán en el imponente Estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

El Estadio Santiago Bernabéu alberga la final de la Copa Intercontinental Sub 20. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

Se espera gran presencia de hinchas wanderinos en el coloso ubicado en el Paseo de la Castellana, quienes han emprendido vuelo a lo largo de la semana para acompañar a sus juveniles en España.

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¿Cuándo y a qué hora es la final del Real Madrid vs. Santiago Wanderers?

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 se disputa este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Quién transmite por TV y online la Copa Intercontinental Sub 20?

Esta definición a partido único será transmitida en televisión por la señal de TNT Sports Premium y en streaming por la plataforma de pago HBO Max con suscripción a TNT Sports.

En síntesis

Santiago Wanderers y Real Madrid jugarán este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas.

jugarán este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas. La final se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

en Madrid, España. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.