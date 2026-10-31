Coventry vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la Premier League

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay partidos que se definen antes de arrancar por la tabla, y este es uno de esos casos: el que pierda se hunde todavía más en el fondo de la Premier League.

Coventry y Sunderland se juegan algo más que tres puntos: necesitan reaccionar ya, porque la temporada todavía es larga pero la diferencia con la salvación empieza a pesar.

La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado tras caer de local ante Fulham, un resultado que lo dejó en el puesto 19 con apenas 6 unidades en ocho fechas. Antes de esa derrota había perdido también como visitante frente a Tottenham, aunque en el medio metió un golpe de autoridad al vencer 4-1 a Newcastle, el único resultado positivo reciente que puede mostrar.

Sunderland no la pasa mejor: está último con 5 puntos y viene de un empate sin goles ante Leeds que no alcanzó para cortar la mala racha. Antes había sumado dos derrotas consecutivas, ante Bournemouth y Brighton, sin poder marcar en ninguno de esos encuentros, un dato que explica buena parte de su ubicación en la tabla.

El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos muestra cierta ventaja para Coventry, que ganó 15 de los 44 enfrentamientos por 11 de Sunderland, con 18 empates que confirman la paridad del cruce. En goles también se impone por poco: 54 contra 45.

Los últimos duelos vienen parejos y con pocos goles: el más reciente terminó 1-1, y en la previa hubo triunfos para cada lado, incluido un 3-0 de Coventry y un 2-2 como visitante en Sunderland.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2025 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 09/05/2025 Coventry vs. Sunderland 1-2 Championship 15/03/2025 Coventry vs. Sunderland 3-0 Championship 09/11/2024 Sunderland vs. Coventry 2-2 Championship 23/12/2023 Sunderland vs. Coventry 0-3 Championship 26/08/2023 Coventry vs. Sunderland 0-0 Championship 25/02/2023 Coventry vs. Sunderland 2-1 Championship 31/07/2022 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 01/03/2020 Coventry vs. Sunderland 1-0 League One 23/11/2019 Sunderland vs. Coventry 1-1 League One

Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Coventry suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Sunderland suma 5 puntos en el torneo.