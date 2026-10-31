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Coventry vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la Premier League

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Sunderland, Premier League
Coventry vs. Sunderland, Premier League

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay partidos que se definen antes de arrancar por la tabla, y este es uno de esos casos: el que pierda se hunde todavía más en el fondo de la Premier League.

Coventry y Sunderland se juegan algo más que tres puntos: necesitan reaccionar ya, porque la temporada todavía es larga pero la diferencia con la salvación empieza a pesar.

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La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado tras caer de local ante Fulham, un resultado que lo dejó en el puesto 19 con apenas 6 unidades en ocho fechas. Antes de esa derrota había perdido también como visitante frente a Tottenham, aunque en el medio metió un golpe de autoridad al vencer 4-1 a Newcastle, el único resultado positivo reciente que puede mostrar.

Sunderland no la pasa mejor: está último con 5 puntos y viene de un empate sin goles ante Leeds que no alcanzó para cortar la mala racha. Antes había sumado dos derrotas consecutivas, ante Bournemouth y Brighton, sin poder marcar en ninguno de esos encuentros, un dato que explica buena parte de su ubicación en la tabla.

El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos muestra cierta ventaja para Coventry, que ganó 15 de los 44 enfrentamientos por 11 de Sunderland, con 18 empates que confirman la paridad del cruce. En goles también se impone por poco: 54 contra 45.

Los últimos duelos vienen parejos y con pocos goles: el más reciente terminó 1-1, y en la previa hubo triunfos para cada lado, incluido un 3-0 de Coventry y un 2-2 como visitante en Sunderland.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/05/2025Sunderland vs. Coventry1-1Championship
09/05/2025Coventry vs. Sunderland1-2Championship
15/03/2025Coventry vs. Sunderland3-0Championship
09/11/2024Sunderland vs. Coventry2-2Championship
23/12/2023Sunderland vs. Coventry0-3Championship
26/08/2023Coventry vs. Sunderland0-0Championship
25/02/2023Coventry vs. Sunderland2-1Championship
31/07/2022Sunderland vs. Coventry1-1Championship
01/03/2020Coventry vs. Sunderland1-0League One
23/11/2019Sunderland vs. Coventry1-1League One

Horario del partido

  • Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Coventry suma 6 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
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