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Selección Chilena

Dante Poli sorprende y elogia a este jugador de la Selección Chilena: “Más allá de sus ripios…”

El ex futbolista nacional, Dante Poli sorprendió con sus elogios a este jugador en 'La Roja'.

Dante Poli destaca a este sorpresivo jugador en la Selección Chilena
© CapturaDante Poli destaca a este sorpresivo jugador en la Selección Chilena

La Selección Chilena sufrió una nueva derrota dentro de esta Fecha FIFA y esta vez a manos de Estados Unidos, la selección comandada por Mauricio Pochettino venció por 4-2 a ‘La Roja’, que mostró una mejor versión, pero no le bastó para obtener un resultado positivo.

Después de lo que fue este partido, el ex futbolista Dante Poli ocupó su espacio en el programa ‘Equipo F’ en ESPN para desmenuzar lo que fue la actuación del equipo de todos, en la que a pesar de la derrota, destacó a un sorpresivo futbolista: Diego Ulloa.

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A mí me gustó mucho Ulloa, desde lo físico, su agresividad y personalidad, a mí Ulloa me gusta la forma que tiene de encarar este tipo de partidos, no le quedan grandes”, comenzó señalando Poli.

Agregando a esto, el ex zaguero nacional aprobó por completo el partido del jugador de Colo Colo, en la que a pesar de que muestra algunos defectos, es un elemento que puede perfeccionarse para ser una opción en ‘La Roja’.

Poli destaca a Ulloa en La Roja | Foto: Photosport

Poli destaca a Ulloa en La Roja | Foto: Photosport

Más allá de sus ripios, de algunos defectos, pero me parece que es un jugador que está para la selección”, remarcó.

Concluyendo, Poli destaca que hayan puesto el ojo en el jugador de Colo Colo para ser una opción en la Selección Chilena, agregando también de lo que ha sido la importante irrupción del lateral en este 2026.

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Está al nivel, está a la altura de estas circunstancias y ojo que él es un descubrimiento de este año”, concluyó.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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