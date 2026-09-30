Arturo Vidal lo quiere de titular en La Roja, pero tiene una duda: “No me convence todavía”

El volante nacional, Arturo Vidal dejó esta importante opinión sobre este jugador en 'La Roja'.

En el mundo de la Selección Chilena todavía se analiza lo que fue su actuación en el reciente amistoso ante Estados Unidos, en donde el equipo nacional cayó por 4-2, sumando una nueva derrota en esta Fecha FIFA y ahora esperará por su partido ante México.

Dentro de lo que fue este duelo, hay varios jugadores del equipo que comanda Nicolás Córdova que aprobaron con sus actuaciones a pesar del resultado negativo, como también hay otros elementos que no pudieron mostrar su mejor versión en este duelo.

Es por esto, que el volante nacional, Arturo Vidal dentro de su ‘React’ en Mega dejó un importante comentario sobre Felipe Loyola, en la que indicó que el hoy mediocampista del Pisa de Italia no le convence para ser utilizado en la zona media, explicando sus razones.

“A mí no me convence todavía Loyola en el mediocampo, yo sé que es un buen jugador y la puede hacer, tiene buena técnica y es fuerte”, declaró.

Vidal habla sobre el puesto de Loyola | Foto: Photosport

Concluyendo, Vidal se expresó sin tapujos sobre el puesto en el que le gustaría ver a Felipe Loyola dentro de la Selección Chilena, en la que siente que debe volver a su faceta de lateral, ya que podría ser mucho más importante para el equipo en aquella zona.

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“Pero a mí me gustaría por fuera (lateral), porque tiene la personalidad para ir y volver, tiene un físico muy bueno, físicamente es muy bueno y lo ocuparía más por fuera”, cerró.

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