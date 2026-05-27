Crystal Palace se impuso por 1-0 al Rayo Vallecano en la final de la UEFA Conference League y consiguió su primer título internacional.

La UEFA Conference League tiene un nuevo campeón y es el Crystal Palace de Inglaterra, que este miércoles venció por 1-0 al Rayo Vallecano en la final que se disputó en Leipzig, Alemania.

El equipo inglés consiguió el tercer trofeo de las grandes ligas para sus vitrinas y el primero a nivel internacional en su temporada debut en Europa, esto gracias al solitario gol de Jean-Philippe Mateta a los 50 minutos.

Con esto, Las Águilas de Londres cierran el ciclo más exitoso de sus 165 años de historia, el que comenzó el año pasado cuando ganaron la FA Cup y luego sumaron la Community Shield.

Además, Inglaterra se transforma en el absoluto dominador de la Conference League, pues desde que se creó este torneo en 2021, han sido tres los equipos campeones proveniente de la Premier League: West Ham United en 2023 y Chelsea en 2025.

Como si fuera poco, hasta el momento los equipos británicos se han llevado dos de las tres copas europeas, pues la semana pasada el Aston Villa se coronó en la UEFA Europa League.

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Ahora, el Arsenal podría darle el triplete a Inglaterra, ya que el sábado desafía al Paris Saint-Germain en la gran final de la UEFA Champions League en Budapest, Hungría.

En síntesis