Neymar fue convocado por el entrenador Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 y este miércoles se unió a la concentración de Brasil.

A dos semanas que inicie el Mundial 2026, la Selección de Brasil comenzó su preparación en la Granja Comary en Río de Janeiro, hasta donde llegó esta mañana Neymar.

El astro brasileñode 34 años fue convocado por el entrenador Carlo Ancelotti, como la gran sorpresa de la Verdeamarela para esta Copa del Mundo.

Y en su regreso al Scratch, el ‘Garoto Infernal’ lo hizo de película, pues arribó al centro de entrenamientos en helicóptero.

Así se pudo apreciar en las grabaciones que fueron viralizadas inmediatemente por quienes estaban esperando su llegada, luego de haber concluido la fase de grupos de la Copa Sudamericana con el Santos.

Mira el VIDEO a continuación:

Neymar is 𝐁𝐀𝐂𝐊 with the Brazil squad 😍🇧🇷



🎥 @canalwamo pic.twitter.com/JAC4FrJv0d — 433 (@433) May 27, 2026

Este será la cuarta Copa del Mundo en que participe Neymar, donde se metió por la ventana luego de no haber sido considerado en este proceso, lo que cambió en la lista final.

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Cabe recordar que Brasil debuta en el Mundial 2026 ante Marruecos el sábado 13 de junio a las 18:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Luego, la Canarinha enfrentará a Haití (19 de junio) y Escocia (24 de junio), todo en el marco del Grupo C.

En síntesis

Neymar arribó en helicóptero a la Granja Comary para su cuarta Copa del Mundo.

arribó en helicóptero a la Granja Comary para su cuarta Copa del Mundo. Carlo Ancelotti convocó al jugador para el Mundial 2026 con la Selección de Brasil.

convocó al jugador para el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. 13 de junio Brasil debuta ante Marruecos en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.