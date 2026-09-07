Crystal Palace vs. Middlesbrough: cuándo y dónde ver a Darío Osorio en Chile y EN VIVO

El seleccionado chileno puede registrar su segunda participación desde su llegada a Inglaterra. Ya debutó en la Premier League.

Crystal Palace regresa a la acción y Darío Osorio se alista para decir presente: el seleccionado chileno quiere conseguir su primera titularidad desde su anhelado arribo al conjunto inglés.

¿Cuándo se puede dar? El siguiente encuentro será contra Middlesbrough, válido por la tercera ronda de la EFL Cup. Un compromiso decisivo para ambas instituciones, ya que es definición a partido único.

Y en la previa, el oriundo de Hijuelas asoma como alternativa para ser desde el arranque. Así lo manifestó Pierre Sage en la previa del duelo en el Selhurst Park de Londres.

“Quizás sea la oportunidad para que lo demuestren y tenemos que ganar porque también somos ambiciosos en esta competencia“, expresó el DT de Crystal Palace en conferencia de prensa.

Cabe consignar que Darío Osorio ya sumó minutos contra Fulham por la Premier League: ingresó en el 89′ con el resultado 3-2 a favor.

Darío Osorio puede ser titular vs. Middlesbrough. (Foto: Crystal Palace)

Publicidad

¿Cuándo juega Darío Osorio en Crystal Palace?

El próximo partido del seleccionado chileno será contra Middlesbrough por la tercera ronda de la EFL Cup. Se disputará este martes 8 de septiembre, desde las 15:45 horas de Chile, en el Selhurst Park.

¿Dónde ver a Darío Osorio en Chile y EN VIVO?

El enfrentamiento entre Crystal Palace y Middlesbrough será emitido por la plataforma Disney+ para usuarios Premium.