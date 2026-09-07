Revelan que Darío Osorio fue descartado por estos tres clubes de la Premier League

Antes de su arribo al Crystal Palace, el seleccionado chileno estuvo en la mira de Burnley, Everton y Leicester City.

Tras una larga espera, Darío Osorio dejó atrás las dudas sobre sus capacidades y firmó una potente transacción al Crystal Palace. El elenco inglés pagará más de 30 millones de euros por sus servicios.

Sin embargo, antes de que dicho negocio se concretara, otros tres clubes de la Premier League tuvieron al seleccionado chileno en la mira. ¿Cuáles? Ellos fueron revelados por el periodista Alan Nixon.

Según indicó el comunicador británico, tales escuadras fueron Burnley, Everton y Leicester City. A pesar de ello, los equipos mencionados terminaron desistiendo de la contratación del oriundo de Hijuelas.

Ante tal panorama y cerca del plazo límite, Crystal Palace puso sobre la mesa la cifra que exigió el FC Midtjylland y acordó un préstamo (por una temporada) con obligación de compra.

De este modo, el conjunto londinense cerró un proceso que duró tres años. ¿Por qué? El reportero aseguró que Darío Osorio fue observado por la gerencia deportiva de Las Águilas desde Universidad de Chile (2023).

Darío Osorio estuvo en la mira de Burnley, Everton y Leicester City. (Foto: Crystal Palace)

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Darío Osorio ya debutó en Crystal Palace

Cabe consignar que el zurdo de 22 años sumó sus primeros minutos en la Premier League. Estuvo en los últimos instantes del triunfo 3-2 sobre Fulham en calidad de visitante.

Ahora, Darío Osorio prepara el encuentro entre Crystal Palace y Middlesbrough por la EFL Cup. Está pactado para este martes 8 de septiembre, desde las 15:45 horas de Chile, en el Selhurst Park.