El futuro de Darío Osorio está fuera del FC Midtjylland. Tras concluir la temporada en tierras danesas, la figura chilena buscará un nuevo rumbo y así lo confirmó con un potente mensaje.
En conversación con el medio Campo DK, el seleccionado de 22 años fue consultado sobre su próxima meta y lo dejó claro: tiene la confianza a tope y espera dar el salto en el mercado de fichajes.
Si bien omitió la información que lo vincula a tres clubes de la Premier League, tales como Bournemouth, Crystal Palace y Everton, fue conciso sobre su deseo. Está focalizado en llegar a la élite.
“Sí, me gustaría tener la oportunidad. Me siento preparado. Y me gustaría dar el siguiente paso en mi carrera. Aún no he hablado con ellos (la dirigencia), más adelante nos sentaremos a hablar y a analizar qué es lo mejor”, lanzó.
Sobre la misma línea, el oriundo de Hijuelas agregó: “Me siento preparado y quiero dar el siguiente paso en mi carrera. Pero todavía no he hablado con ellos al respecto y tampoco conozco sus planes”.
Darío Osorio interesa en la Premier League. (Foto: Daniel André Stentz/FC Midtjylland)
Darío Osorio ya piensa en su despedida
Finalmente, el formado en Universidad de Chile le dejó un recado a los hinchas de la escuadra que defiende en Dinamarca. Si le toca decir adiós, quiere dejar un legado entre ellos.
“Quiero que me recuerden por sonreír y reír, por pasarlo bien aquí y, sobre todo, por disfrutarlo más que nada“, concluyó.
En síntesis:
- Darío Osorio de 22 años confirmó que busca salir del FC Midtjylland danés.
- El futbolista chileno aspira a dar el salto a la élite del fútbol europeo.
- Tres clubes de la Premier League son vinculados como posibles destinos del delantero chileno.