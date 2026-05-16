El seleccionado nacional habló fuerte y claro en la previa del libro de pases. Hay tres clubes de Inglaterra interesados en su incorporación.

El futuro de Darío Osorio está fuera del FC Midtjylland. Tras concluir la temporada en tierras danesas, la figura chilena buscará un nuevo rumbo y así lo confirmó con un potente mensaje.

En conversación con el medio Campo DK, el seleccionado de 22 años fue consultado sobre su próxima meta y lo dejó claro: tiene la confianza a tope y espera dar el salto en el mercado de fichajes.

Si bien omitió la información que lo vincula a tres clubes de la Premier League, tales como Bournemouth, Crystal Palace y Everton, fue conciso sobre su deseo. Está focalizado en llegar a la élite.

“Sí, me gustaría tener la oportunidad. Me siento preparado. Y me gustaría dar el siguiente paso en mi carrera. Aún no he hablado con ellos (la dirigencia), más adelante nos sentaremos a hablar y a analizar qué es lo mejor”, lanzó.

Sobre la misma línea, el oriundo de Hijuelas agregó: “Me siento preparado y quiero dar el siguiente paso en mi carrera. Pero todavía no he hablado con ellos al respecto y tampoco conozco sus planes”.

Darío Osorio interesa en la Premier League. (Foto: Daniel André Stentz/FC Midtjylland)

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Darío Osorio ya piensa en su despedida

Finalmente, el formado en Universidad de Chile le dejó un recado a los hinchas de la escuadra que defiende en Dinamarca. Si le toca decir adiós, quiere dejar un legado entre ellos.

“Quiero que me recuerden por sonreír y reír, por pasarlo bien aquí y, sobre todo, por disfrutarlo más que nada“, concluyó.

En síntesis:

Darío Osorio de 22 años confirmó que busca salir del FC Midtjylland danés.

de 22 años confirmó que busca salir del danés. El futbolista chileno aspira a dar el salto a la élite del fútbol europeo.

del fútbol europeo. Tres clubes de la Premier League son vinculados como posibles destinos del delantero chileno.