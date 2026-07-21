VIDEO | El reclamo de Argentina por el arbitraje que pocos vieron tras la final del Mundial 2026

El reclamo que se hace viral en Argentina contra el arbitraje tras la final del Mundial 2026.

En Argentina aún mastican la bronca tras perder la final de la Copa del Mundo, en el que la ‘Albiceleste’ cayó por 1-0 ante España, derrota que generó mucha tristeza en el pueblo argentino.

Días después de lo que fue este compromiso, importantes imagenes fueron las que se dieron a conocer en las últimas horas sobre el reclamo de Argentina por el arbitaje en la final ante España.

Dentro de la premiación, se vio al entrenador argentino Lionel Scaloni hablando con el árbitro esloveno, Slavko Vinčić, a quien parecía no hablarle de muy buena forma tras lo que fue esta derrota.

En el camarín argentino quedó bastante desazón por lo que fue el arbitraje, teniendo en consideración lo que fue la expulsión a Enzo Fernández, la que dejó a Argentina con un jugador menos en la final.

VIDEO: EL RECLAMO DE SCALONI CONTRA EL ARBITRAJE