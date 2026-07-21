El icónico Paul Scholes deja una frase y provoca la furia completa de Argentina: Dura declaración

El legendario ex jugador del Manchester United e Inglaterra habló de Argentina y dejó la grande en el país vecino.

El Mundial de Norteamérica 2026 ya es historia y quedará para siempre el triunfo de España sobre Argentina en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, compromiso que se resolvió con un solitario gol de Ferran Torres en el alargue.

Pasada harta agua bajo el puente, cada vez aparecen más voces que se refieren a lo que fue la actuación de los trasandinos en la final y ahora fue el turno de Paul Scholes, legendario ex jugador del Manchester United y la selección de Inglaterra.

En conversación con el también ex jugador, Nicky Butt en ‘The Good, the Bad and the Football’, Scholes cargó contra el elenco dirigido por Lionel Scaloni: “Solo la gente en Argentina apoyaba a Argentina”, dijo.

Argentina no logró su cuarta estrella. | Foto: Getty Images

El inglés no se quedó ahí y complementó sus dichos diciendo que “Es una pena realmente, porque pueden jugar buen fútbol. Yo creo que sintieron que la única forma que tenían de ganar era siendo horribles”.

Las palabras del ex dirigido por Sir Alex Ferguson no cayeron para nada bien en el país vecino, quienes le dejaron mensajes no muy cariñosos a Scholes en sus Redes Sociales y también en las del Podcast donde habló.

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Así las cosas, todavía queda mucha leña que cortar respecto a la final del Mundial de Norteamérica 2026, donde lo único cierto es que Argentina no pudo levantar su cuarta estrella.

En síntesis

España venció a Argentina con gol de Ferran Torres en el Mundial 2026.

Paul Scholes criticó el juego de Argentina en el podcast ‘The Good, the Bad and the Football’.

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