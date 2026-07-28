El delantero de Belgrano asoma como la prioridad para Rodolfo Arruabarrena, mientras que Nicolás Fernández surgió como opción secundaria.

La grave lesión de Adam Bareiro en el Torneo Apertura y las molestias físicas de Milton Giménez dejaron al plantel de Boca Juniors dirigido por Rodolfo Arruabarrena con una evidente falta de gol y variante táctica.

Con solo Miguel Merentiel disponible como centrodelantero de jerarquía, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme salió de urgencia al mercado de pases.

Las opciones iniciales se enfriaron rápidamente debido a los altos montos involucrados: David Romero (Tigre): El ‘Matador’ solicitó 8 millones de dólares más porcentajes de pases y préstamos de juveniles. La irrupción del Parma de Italia con una oferta de 12 millones dejó fuera de carrera al club de La Ribera.

Luciano Gondou (CSKA Moscú): Pese a ser un pedido expreso del “Vasco”, el elenco ruso cotizó su ficha en un piso de 12 millones de dólares, cifra inaccesible para la economía xeneize en este mercado.

Lucas Passerini en la órbita de Boca Juniors

Passerini el Haaland sudamericano

Ante este panorama, las conversaciones entre Riquelme y Luis Fabián Artime tomaron fuerza por Lucas Passerini, ex jugador de Palestino y Unión La Calera al que la prensa argentino apodó como el . El formoseño de 32 años, recientemente campeón del Torneo Apertura con el ‘Pirata’, encaja en el perfil de juego aéreo y aguantador de espaldas que necesita el cuerpo técnico.

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El presidente de Belgrano no esquivó los rumores sobre el atacante que le ha convertido 4 goles a Boca en 3 partidos:

“Sé cuánto vale para mí. Hoy es el Haaland sudamericano. Yo lo traje a Belgrano y es un nueve que ha cumplido. Si hay rumores, es porque algo le ven. No tiene cláusula de salida y tiene contrato hasta diciembre 2028”, sostuvo el directivo cordobés.

Paralelamente, en las charlas entre ambas directivas emergió el nombre de Nicolás “Uvita” Fernández. Si bien no es un ‘9’ de área tradicional, su capacidad goleadora y movilidad en el frente de ataque lo convierten en una alternativa interesante para complementar el esquema de Arruabarrena.