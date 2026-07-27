FIFA desvela el mejor gol del Mundial 2026: “¿Qué acabo de hacer?… no lo podía creer”

La FIFA eligió el tremendo zapatazo de Sidny Lopes Cabral ante Argentina como el mejor gol de la Copa del Mundo.

Una semana después de la consagración de España como campeón del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer al ganador del premio al mejor gol de la cita planetaria. El galardón quedó en manos de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde, quien anotó una espectacular conquista frente a Argentina en los dieciseisavos de final.

El tanto llegó a los 103 minutos del alargue, cuando la Albiceleste se imponía por 2-1, Lopes Cabral recibió por la izquierda, dejó atrás a Alexis Mac Allister con un enganche y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo del arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez. Un verdadero golazo que, pese a la posterior eliminación de los africanos, quedó inmortalizado como el mejor de toda la Copa del Mundo.

Sidny Lopes Cabral fue el ganador del mejor gol del Mundial 2026 (Photo by Megan Briggs/Getty Images).

Tras recibir el reconocimiento de la FIFA, el futbolista recordó cómo nació la jugada. “En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’ No me lo podía creer”, confesó.

El atacante también relató la emoción que sintió inmediatamente después de convertir. “Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz”, cerró el delantero caboverdiano.

🔥 ¡PERO CLARO, TENÍA QUE SER EL DE ÉL!🔥 El infernal zapatazo de Sidny Lopes Cabral en el partido entre Argentina – Cabo Verde fue elegido el MEJOR GOL de la Copa del Mundo. ¿Qué te parece?



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