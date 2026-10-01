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Liga de Naciones

Ucrania vs. Irlanda del Norte: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ukraine vs. Northern Ireland, Liga de Naciones
Ukraine vs. Northern Ireland, Liga de Naciones

Con los dos equipos empatados en puntos tras la segunda fecha, Ucrania e Irlanda del Norte se cruzan el viernes 2 de octubre en un duelo directo por la tabla del grupo.

Ambos llegan con 4 unidades y necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la clasificación general de la Liga de Naciones.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ucrania acumula un andar parejo en este arranque: viene de empatar sin goles como visitante frente a Georgia y antes había ganado 1-0, también de visitante, ante Hungría. Son dos presentaciones que le dejaron 4 puntos y la ubican en la posición 18 entre los 54 equipos del certamen, un lugar que quiere mejorar en esta tercera fecha.

Irlanda del Norte llega con un registro casi idéntico: empató 0-0 de local contra Hungría y en la fecha anterior se impuso 1-0 como visitante frente a Georgia. Con los mismos 4 puntos que su rival de turno, aparece apenas un escalón por debajo en la tabla, en el puesto 17, y buscará revertir esa diferencia mínima con un resultado positivo.

El historial entre Ucrania e Irlanda del Norte

El historial entre ambos tiene ventaja para Ucrania, que se impuso en 3 de los 6 cruces disputados, contra 1 victoria de Irlanda del Norte y 2 empates. En materia de goles la cuenta también favorece al equipo ucraniano, que marcó 4 tantos por los 3 de su rival. El antecedente más reciente data de 2021, cuando Ucrania ganó 1-0.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2021Ucrania vs. Irlanda del Norte1-0Friendlies
16/06/2016Ucrania vs. Irlanda del Norte0-2UEFA European Championship
06/09/2003Ucrania vs. Irlanda del Norte0-0UEFA European Championship Qualifiers
16/10/2002Irlanda del Norte vs. Ucrania0-0UEFA European Championship Qualifiers
02/04/1997Ucrania vs. Irlanda del Norte2-1UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Irlanda del Norte vs. Ucrania0-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
  • Irlanda del Norte suma 4 puntos en el torneo.
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