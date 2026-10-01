Ucrania vs. Irlanda del Norte: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Con los dos equipos empatados en puntos tras la segunda fecha, Ucrania e Irlanda del Norte se cruzan el viernes 2 de octubre en un duelo directo por la tabla del grupo.
Ambos llegan con 4 unidades y necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la clasificación general de la Liga de Naciones.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Ucrania acumula un andar parejo en este arranque: viene de empatar sin goles como visitante frente a Georgia y antes había ganado 1-0, también de visitante, ante Hungría. Son dos presentaciones que le dejaron 4 puntos y la ubican en la posición 18 entre los 54 equipos del certamen, un lugar que quiere mejorar en esta tercera fecha.
Irlanda del Norte llega con un registro casi idéntico: empató 0-0 de local contra Hungría y en la fecha anterior se impuso 1-0 como visitante frente a Georgia. Con los mismos 4 puntos que su rival de turno, aparece apenas un escalón por debajo en la tabla, en el puesto 17, y buscará revertir esa diferencia mínima con un resultado positivo.
El historial entre Ucrania e Irlanda del Norte
El historial entre ambos tiene ventaja para Ucrania, que se impuso en 3 de los 6 cruces disputados, contra 1 victoria de Irlanda del Norte y 2 empates. En materia de goles la cuenta también favorece al equipo ucraniano, que marcó 4 tantos por los 3 de su rival. El antecedente más reciente data de 2021, cuando Ucrania ganó 1-0.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2021
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|1-0
|Friendlies
|16/06/2016
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-2
|UEFA European Championship
|06/09/2003
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/10/2002
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/1997
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Irlanda del Norte suma 4 puntos en el torneo.