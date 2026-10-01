Ucrania vs. Irlanda del Norte: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Con los dos equipos empatados en puntos tras la segunda fecha, Ucrania e Irlanda del Norte se cruzan el viernes 2 de octubre en un duelo directo por la tabla del grupo.

Ambos llegan con 4 unidades y necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la clasificación general de la Liga de Naciones.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ucrania acumula un andar parejo en este arranque: viene de empatar sin goles como visitante frente a Georgia y antes había ganado 1-0, también de visitante, ante Hungría. Son dos presentaciones que le dejaron 4 puntos y la ubican en la posición 18 entre los 54 equipos del certamen, un lugar que quiere mejorar en esta tercera fecha.

Irlanda del Norte llega con un registro casi idéntico: empató 0-0 de local contra Hungría y en la fecha anterior se impuso 1-0 como visitante frente a Georgia. Con los mismos 4 puntos que su rival de turno, aparece apenas un escalón por debajo en la tabla, en el puesto 17, y buscará revertir esa diferencia mínima con un resultado positivo.

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El historial entre Ucrania e Irlanda del Norte

El historial entre ambos tiene ventaja para Ucrania, que se impuso en 3 de los 6 cruces disputados, contra 1 victoria de Irlanda del Norte y 2 empates. En materia de goles la cuenta también favorece al equipo ucraniano, que marcó 4 tantos por los 3 de su rival. El antecedente más reciente data de 2021, cuando Ucrania ganó 1-0.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/06/2021 Ucrania vs. Irlanda del Norte 1-0 Friendlies 16/06/2016 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-2 UEFA European Championship 06/09/2003 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/10/2002 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/1997 Ucrania vs. Irlanda del Norte 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis