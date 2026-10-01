Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Letonia recibe el viernes 2 de octubre a Montenegro con la necesidad urgente de sumar en esta Liga de Naciones, después de arrancar el torneo sin ganar.

Son dos realidades opuestas en la tabla y el partido puede marcar un quiebre para el local, que todavía no encontró el triunfo en el grupo.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Letonia llega golpeado tras perder 2-0 como visitante frente a Armenia y luego rescatar un empate sin goles de local ante Chipre. Con apenas un punto en dos fechas y ubicado en el puesto 45 de la liga, el equipo necesita reaccionar rápido si quiere meterse en la pelea del grupo.

Montenegro, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas: 2-1 a Chipre de local y 3-2 a Armenia como visitante, en un partido que terminó convirtiendo cinco goles entre los dos. Con 6 puntos y en la séptima posición de la liga, el equipo se mete en esta fecha como el que más tiene para exigir.

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El historial entre Letonia y Montenegro

El historial entre ambos es corto, apenas dos partidos, y Montenegro se lleva la ventaja con una victoria y un empate, sin derrotas. En el global de goles también manda Montenegro, que convirtió dos contra uno de Letonia en esos cruces.

El antecedente más reciente fue un 0-0 en 2021, mientras que el anterior terminó 1-2 a favor de Montenegro. La paridad en el resultado global contrasta con lo que muestran hoy ambos equipos en la tabla.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 2021/2022 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 2021/2022

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Letonia suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Montenegro suma 6 puntos tras vencer a Armenia y Chipre.