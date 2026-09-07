DT de Crystal Palace ilusiona con la titularidad de Darío Osorio: “Quizás sea la…”

Pierre Sage fue consultado sobre una eventual rotación en la formación estelar para el duelo contra Middlesbrough por la EFL Cup.

Crystal Palace vuelve a la cancha y, en esta ocasión, Darío Osorio puede tener una prueba de fuego. El seleccionado chileno suma bonos para ser desde el arranque en el siguiente partido.

Al menos, Pierre Sage dejó la puerta abierta. En conferencia de prensa, el DT francés fue consultado sobre una posible rotación para enfrentar al Middlesbrough por EFL Cup (8/09 a las 15:45 horas de Chile) y no la descartó.

¿La razón? El agotamiento en sus dirigidos tras la victoria 3-2 contra Fulham por Premier League. En caso de estar en el equipo estelar, el oriundo de Hijuelas tendrá que estar a la altura.

“Tengo que comprobar el estado físico de los jugadores, pero muchos de ellos estaban muy cansados al final del partido (con Fulham)“, comenzó indicando el entrenador.

Sobre la misma línea, agregó: “Es una buena señal porque necesitábamos dar más de lo esperado en este partido para ganarlo, pero lo más importante ahora es tener jugadores frescos“.

Darío Osorio suma bonos para ser desde el arranque vs. Middlesbrough. (Foto: Crystal Palace)

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Darío Osorio puede ser titular en Crystal Palace

Fue luego de tal punto que el estratega le entregó una cuota de fe al seleccionado chileno. Para este encuentro, Pierre Sage necesita de todo el plantel a disposición para seguir avanzando.

“Debemos respetar el compromiso de todos los jugadores. Quizás sea la oportunidad para que lo demuestren y tenemos que ganar este partido porque también somos ambiciosos en esta competencia“, cerró.