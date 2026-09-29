Mauricio Pochettino aprueba a este DT para la Selección Chilena: “Es uno de los mejores”

El entrenador argentino, al mando de Estados Unidos, le puso el visto bueno a Manuel Pellegrini. Le gusta como candidato.

La Selección Chilena afina detalles para enfrentar a Estados Unidos en la fecha FIFA. En la otra vereda, Mauricio Pochettino intentará quedarse con el triunfo para el combinado nortamericano en Misuri.

El DT argentino conoce a la perfección a Chile, por lo que en la previa del compromiso, abordó diversas materias sobre su rival de turno. ¿De qué habló? Mencionó a Manuel Pellegrini.

Tras ser consultado sobre el futuro de la banca de La Roja, el estratega aprobó el eventual arribo de El Ingeniero. Su expertise traspasa fronteras y es reconocida a nivel mundial.

“Es admirable toda su carrera. Manuel es un grandísimo entrenador, es uno de los mejores, sigue teniendo una carrera extraordinaria“, comenzó señalando en la antesala del partido contra la Selección Chilena.

“Si un día decide volver a Chile y entrenar la selección, por supuesto que sería para la selección chilena un gran honor y una gran cosa de tener un entrenador como como Manuel“, agregó.

Mauricio Pochettino le da el OK a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Mauricio Pochettino piensa en la Selección Chilena

Finalmente, además de analizar a su contrincante, el director técnico de Estados Unidos le deseó lo mejor a Chile. La ilusión por clasificar al Mundial de 2030 es escasa por la actualidad nacional.

“Espero que Chile consiga encontrar otra vez el camino de competir mucho mejor. Que pueda pelear por estar en las Copas del Mundo”, concluyó.