El recordado portero abordó el caso del mediocampista de Colo Colo. Lo conoció hace largo tiempo en Everton de Viña del Mar.

Colo Colo está en un grato momento y por ello Eduardo Lobos tiene una idea: nominar a la Selección Chilena a una de sus figuras. ¿De quién se trata? Estamos hablando de Álvaro Madrid.

El volante de 31 años ha destacado en el Estadio Monumental, por lo que el retirado portero lo quiere ver en La Roja. Al menos, así lo expresó durante sus labores en Santiago United Academy.

Para justificar ello, mencionó su alto nivel en Macul. Es por eso que lo proyecta representando al combinado nacional: tiene pergaminos de sobra para estar en el mediocampo chileno.

“Me alegro muchísimo por los rendimientos que ha tenido, es un premio para él: sostenerse, jugar y empezar a hacer goles. Además es un tipo muy querido y muy humilde”, comenzó señalando.

Sobre el mismo punto, agregó: “Me encantaría que Álvaro juegue en la selección. Todavía tiene edad para jugar y rendir. Yo creo que podría jugar perfectamente en la selección”.

Eduardo Lobos quiere a Álvaro Madrid en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Postuló a Álvaro Madrid a la Selección Chilena

En dicha línea, Eduardo Lobos abordó su relación con el futbolista de Colo Colo. Lo conoce de cerca y desde hace largo tiempo. Por ello, confía plenamente en cada uno de los pasos de su carrera.

“Fuimos compañeros en Everton y me alegra mucho que a un tipo humilde, sacrificado, que se entrena, que se cuida y que está preparado para jugar en Colo Colo, le vaya bien“, comentó.

En resumen:

Eduardo Lobos postuló al volante Álvaro Madrid para una convocatoria a la Selección Chilena.

postuló al volante Álvaro Madrid para una convocatoria a la Selección Chilena. El mediocampista Ávaro Madrid , de 31 años de edad, destaca actualmente por su rendimiento en Colo Colo.

, de 31 años de edad, destaca actualmente por su rendimiento en Colo Colo. Eduardo Lobos fue compañero de Álvaro Madrid durante su etapa profesional en Everton.