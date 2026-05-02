El Pisa de Felipe Loyola consumó su descenso: Así queda la tabla de posiciones de la Serie A

Este viernes el Pisa de Felipe Loyola consumó su descenso en la Serie A de Italia, luego de caer por 2-1 en casa ante el Lecce, un rival directo para haber mantenido la categoría.

El volante chileno tuvo que ver todo el partido desde el banco de suplentes por decisión del entrenador sueco Oscar Hiljemark. La misma suerte corrió el defensa nacional Matías Pérez en la visita.

Con esta derrota, el Pisa no tiene más posibilidades de mantenerse en la Primera División del Calcio, cuando aún restan tres fechas para el término de la liga italiana y se tiene que disputar el resto de la jornada.

El cuadro de La Torre está en la última posición con solo 18 puntos y suma seis partidos consecutivos sin poder ganar, ni siquiera sacar un empate.

Pero los nerazurri no se van solos a la Serie B, debido a que también se confirmó el descenso del Hellas Verona. Ambos clubes no tienen chances matemáticas de mantener la categoría.

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Sin duda que este es golpe duro para Loyola, quien había apostado por dar este salto a Europa en enero desde Independiente de Avellaneda, donde se había consolidado en el fútbol argentino. El seleccionado nacional tiene contrato hasta junio de 2030 con el equipo italiano.

En su primera temporada en el viejo continente solo ha disputado nueve partidos, aportando a su equipo con un gol en la derrota por 2-1 ante el Milan en febrero.

La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Inter 79 34 25 4 5 80 31 +49 2 Napoli 69 34 21 6 7 52 33 +19 3 AC Milan 67 34 19 10 5 48 27 +21 4 Juventus 64 34 18 10 6 57 29 +28 5 Como 61 34 17 10 7 59 28 +31 6 AS Roma 61 34 19 4 11 48 29 +19 7 Atalanta 54 34 14 12 8 47 32 +15 8 Lazio 48 34 12 12 10 37 33 +4 9 Bologna 48 34 14 6 14 42 41 +1 10 Sassuolo 46 34 13 7 14 41 44 -3 11 Udinese 44 34 12 8 14 41 46 -5 12 Parma 42 34 10 12 12 25 40 -15 13 Torino 41 34 11 8 15 39 56 -17 14 Genoa 39 34 10 9 15 40 48 -8 15 Fiorentina 37 34 8 13 13 38 45 -7 16 Cagliari 36 34 9 9 16 36 49 -13 17 Lecce 32 35 8 8 19 24 47 -23 18 Cremonese 28 34 6 10 18 26 51 -25 19 Hellas Verona 19 34 3 10 21 23 56 -33 20 Pisa 18 35 2 12 21 25 63 -38

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En síntesis