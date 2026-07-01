A pesar de que se especuló sobre una continuidad en el elenco andaluz, desde España reportan que ello se cayó. No hubo acuerdo.

El futuro de Alexis Sánchez está en la nebulosa. Si bien se estimó que continuaría ejerciendo sus funciones y derrochando talento en el Sevilla FC, todo indica que ello no será así. ¿Qué pasó?

A pocos días de la apertura del mercado de fichajes, Diario Marca reporta que no hubo acuerdo entre el elenco español y el oriundo de Tocopilla. Por lo tanto, el experimentado atacante tendrá que buscar otro rumbo.

Si bien la intención de ambos era llegar a un pacto, ello quedó en el olvido. La ilusión de Universidad de Chile y otros clubes interesados comienza a renacer en el período de transferencias.

“La situación con el chileno ha dado un giro radical en las últimas horas (…) Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla, así que abandonará de forma definitiva la disciplina blanquirroja”, lanzó el medio.

“En principio, ambas partes mantenían una predisposición absoluta con vistas a prolongar su relación un año más. No obstante, las negociaciones entre Alexis y el Sevilla se han terminado encallando”, agregó.

Alexis Sánchez no continuará en Sevilla FC. (Foto: Getty Images)

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Atención, Universidad de Chile: inminente adiós de Alexis Sánchez

Finalmente, el sitio aludió a que la ratificación de la información llegará a la brevedad. No hay vuelta atrás y el goleador histórico de Chile tendrá que determinar qué hacer con su carrera.

“Ante la imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro, el club y el futbolista han decidido separar sus caminos, de forma que el Niño Maravilla se despedirá en las próximas horas“, cerró.