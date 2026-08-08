Felipe Salomoni fue oficializado en Audax Italiano tras su reciente paso por el elenco de La Cisterna. Se mantendrá en el país.

Universidad de Chile tomó una importante decisión en el mercado de fichajes. Con el fin de liberar cupos para extranjeros, el conjunto estudiantil descartó la continuidad de un jugador que pudo marcar historia.

¿De quién se trata? La escuadra azul desechó la oportunidad de mantener a Felipe Salomoni en su plantel y el zurdo concluyó su préstamo el 30 de junio. Por ello, su futuro estuvo en incertidumbre por largo tiempo.

Sin embargo, ya se definió su siguiente aventura: fue oficializado por Audax Italiano. El elenco itálico presentó con bombos y platillos a su nuevo refuerzo través de sus plataformas digitales.

“Ven pa’ acá (…) Fuaaaa, lo bien que te queda la verde, Felipe Salomoni. ¡Bienvenido a la Famiglia!“, indicó el club de La Florida mediante Instagram.

“El argentino de 23 años, formado en las divisiones inferiores de River Plate y con pasos por Guaraní de Paraguay, el fútbol árabe y la Universidad de Chile, llega a préstamo hasta junio de 2027“, agregó en sus cuentas oficiales.

Felipe Salomoni jugará en Audax Italiano tras su paso por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Felipe Salomoni tiene club tras salir de Universidad de Chile

Cabe consignar que el futbolista en cuestión llegó a La Cisterna a mediados de 2025, siendo una pieza de valor para el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez: será recordado por su gol anulado contra Lanús en semis de Copa Sudamericana.

Sin embargo, esta temporada perdió protagonismo. Es por ello que la cúpula universitaria se inclinó por no utilizar alguna de las tres opciones de compra que tuvo sobre su pase. De esta manera, encaminó su arribo a Audax Italiano.