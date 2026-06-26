¿Inminente venta? FC Midtjylland toma decisión con Darío Osorio: “Es uno de los objetivos”

La prensa danesa reporta que la figura de la Selección Chilena no fue convocada para el duelo amistoso contra Malmö.

El futuro de Darío Osorio está cada vez más cerca de resolverse y ello queda demostrado con la última decisión del FC Midtjylland. La escuadra del crack de 22 años no lo quiere arriesgar en vano.

¿Qué pasó? Según reportó Campo DK, el seleccionado chileno quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Malmö de Suecia en un duelo amistoso preparativo que terminó 2-2.

El medio dejó la sospecha sobre la mesa: el oriundo de Hijuelas no está lesionado y ha entrenado con normalidad. Desde tierras danesas creen que la cúpula institucional está cuidándolo ante una inminente transacción.

“El nombre más destacado que no figura ni en la alineación titular ni en el banquillo que ha anunciado el FC Midtjylland, es el del chileno Darío Osorio”, comenzó señalando.

“Es uno de los objetivos de venta más evidentes de los Wolves este verano, después de haber impresionado enormemente tanto en el aspecto ofensivo como defensivo del equipo la temporada pasada”, agregó.

Darío Osorio despierta atracción en el mercado de fichajes. (Foto: FC Midtjylland)

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Darío Osorio dará el salto en el mercado de fichajes

Cabe consignar que durante las últimas semanas, se ha revelado interés de Arsenal de Inglaterra por los servicios del formado en Universidad de Chile. No es el único elenco de dicho país que lo quiere.

Tanto Bournemouth como Crystal Palace y Everton están atentos a su situación. Sin embargo, por el momento no hay nada firmado: Darío Osorio sigue concentrado en el FC Midtjylland.