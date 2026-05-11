Luego de no jugar en dos encuentros, volvió a ser titular y debió salir por una molestia tras un golpe.

Iván Román volvió a sumar minutos en el fútbol brasileño, aunque vivió una jornada cargada de emociones en el empate 1-1 entre Atlético Mineiro y Botafogo por una nueva fecha del Brasileirao. El defensor chileno fue titular luego de dos partidos sin acción, pero terminó dejando la cancha con visibles muestras de frustración.

El ex Palestino comenzó desde el arranque y cumplía un correcto partido hasta que un golpe lo dejó complicado físicamente durante el segundo tiempo. Pese a las molestias, el zaguero nacional quería continuar en cancha, aunque el cuerpo técnico decidió reemplazarlo en el minuto 68 pensando en resguardar su estado físico.

La situación no le cayó nada bien a Román, quien protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al enterarse de que iba a ser sustituido, el defensor lanzó una botella contra el suelo y caminó molesto hacia el banco de suplentes, reflejando toda su impotencia por abandonar el encuentro.

Vídeo postado por torcedor mostra a indignação de Ivan Román ao saber que seria substituído. pic.twitter.com/nAMysa9BgV — Breno Galante (@BrenoGalante) May 11, 2026

Iván Román explica su enojo tras ser reemplazado en Atlético Mineiro

Después del partido, el seleccionado chileno abordó la situación y aclaró que su reacción pasó principalmente por las ganas de seguir ayudando al equipo dentro de la cancha.

“Obviamente yo quería seguir, pero tomaron la decisión de que entrara un compañero que estaba al 100%, que era lo más importante para el equipo. Siempre hay que poner por delante al equipo”, comentó el joven defensor.

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Iván Román llevaba tiempo sin ver acción en Brasil, razón que desató su rabia.

Además, Román también se refirió al complicado momento que había atravesado en las últimas semanas, donde perdió terreno en la consideración técnica y estuvo dos encuentros consecutivos sin jugar.

“No me estaba tocando jugar, pero son decisiones técnicas, yo las respeto. Lo único que tenía que hacer era estar preparado y seguir entrenando”, afirmó.

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Finalmente, el defensor valoró la oportunidad que tuvo de volver a la titularidad y dejó en claro que buscará aprovechar cada minuto que tenga en el competitivo fútbol brasileño. “Ahora se dio que estaba un jugador expulsado; me llegó la oportunidad y lo que tengo que hacer es aprovecharla”, cerró.

DATOS CLAVE

Iván Román fue titular en el empate 1-1 entre Atlético Mineiro y Botafogo.

El defensor chileno fue reemplazado en el minuto 68 debido a un golpe físico.

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