El Arsenal dio un gran paso en esta Premier League 25/26 tras su triunfo ante el West-Ham.

Hoy se disputaba un duelo trascendental en lo que era la etapa final de la Premier League 25/26, en donde el West-Ham United y el Arsenal se enfrentaban en un compromiso vital para ambos.

En lo que fue un partido de alto impacto, los dirigidos por Mikel Arteta se quedaron con los tres puntos tras vencer por 1-0 al West-Ham y da un gran paso para quedarse con el título.

El solitario tanto de Leandro Trossard a los 83 minutos le dio tres puntos de oro al conjunto de los ‘Gunners’, quienes a dos fechas del final acarician el título tras estirar su ventaja con el Manchester City a cinco puntos, en donde los ‘Ciudadanos’ tienen un duelo pendiente.

Con este resultado, el Arsenal se mantiene firme en la cima del fútbol inglés con 79 unidades, mientras que el West-Ham se complica en la parte baja, en la que se quedó con 36 puntos en el 18° lugar.

Raya y un tapadón de partido para el Arsenal | Foto :Getty Images

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA PREMIER LEAGUE 25/26