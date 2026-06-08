Han pasado cuatro meses desde la salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro y el entrenador argentino continúa buscando una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Ahora, el ex técnico de La Roja podría estar cerca de regresar a los banquillos y hacerlo en el fútbol de su país.

Según informó TyC Sports, Sampaoli sostuvo una reunión con el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, con el objetivo de analizar la posibilidad de convertirse en el nuevo entrenador del conjunto albiazul para la segunda parte de la temporada 2026.

El casildense se encuentra actualmente en Córdoba, donde se habrían desarrollado los primeros contactos entre ambas partes. No obstante, desde Argentina aseguran que todavía no existe un acuerdo y que el ex DT de Chile forma parte de una lista de candidatos que maneja la dirigencia del club.

La búsqueda de un nuevo entrenador comenzó tras la salida de Carlos Tevez, quien dejó su cargo luego de la eliminación de Talleres a manos de Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Desde entonces, la directiva trabaja para encontrar al reemplazante ideal.

Sampaoli busca una nueva oportunidad en Argentina

Pese a su extensa trayectoria internacional, Jorge Sampaoli nunca ha dirigido a nivel de clubes en el fútbol argentino. Su única experiencia en su país fue al mando de la selección argentina entre 2017 y 2018, periodo que culminó tras el Mundial de Rusia.

El exDT de los Azules suena como candidato a la banca de Talleres.

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Durante las últimas semanas, incluso surgieron versiones que lo vinculaban con Boca Juniors luego de la eliminación del cuadro xeneize en la Copa Libertadores. Sin embargo, aquella posibilidad nunca avanzó más allá de los rumores.

Ahora, Talleres aparece como una opción concreta para que el entrenador vuelva a la actividad después de su paso por Atlético Mineiro, donde no logró cumplir las expectativas deportivas y terminó dejando el cargo.

Los otros candidatos que compiten con Sampaoli

De acuerdo con la información de TyC Sports, Sampaoli no es el único nombre que analiza la dirigencia de Talleres. Antes de iniciar conversaciones con el ex entrenador de la Roja, el club ya había explorado otras alternativas.

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Entre ellas aparecen dos técnicos con pasado en el fútbol chileno: Eduardo Berizzo y Martín Anselmi. Sin embargo, ambos habrían descartado la posibilidad de asumir el desafío en Córdoba.

En caso de que las negociaciones con Sampaoli no prosperen, el siguiente candidato en la lista sería el uruguayo Diego Alonso, quien se encuentra sin equipo desde 2024 y también aparece como una opción atractiva para la directiva albiazul.

Quien finalmente asuma la banca de Talleres tendrá la misión de encabezar un proyecto que cuenta con presencia chilena en el plantel, considerando a futbolistas como Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Barticciotto, además de intentar devolver al equipo a los primeros puestos del fútbol argentino.

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DATOS CLAVE

Jorge Sampaoli se reunió con el presidente de Talleres de Córdoba para la temporada 2026.

Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano.

Eduardo Berizzo y Martín Anselmi descartaron la posibilidad de asumir la dirección técnica de Talleres.