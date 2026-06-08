El plantel de la Universidad de Chile sale a respaldar a Fernando Gago, quien ya empieza a ser cuestionado por el hincha.

Universidad de Chile dio vida a un nuevo fracaso dentro de su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ dijeron adiós a la Copa de la Liga tras lo que fue su igualdad a dos tantos ante Audax Italiano.

Está eliminación sin duda que es un duro golpe para el plantel azul que encabeza Fernando Gago, el que tenía como objetivo el poder pelear por esta competición que otorga un cupo a la Copa Libertadores.

Después de este duro mazazo que recibió el conjunto azul, el defensor Marcelo Morales conversó con los medios de comunicación y demostró la desazón que tiene el equipo tras esta eliminación del torneo y de la que esperan sacar lección.

“Es un grupo que tiene muchas ganas, estamos conscientes de que vamos a mejorar”, declaró.

Morales sale en defensa de Gago l Foto: Photosport

Concluyendo, Morales salió a respaldar lo que es el proceso de Fernando Gago en la Universidad de Chile, el que ya comienza a recibir críticas, pero el lateral de la U indica que el DT argentino tiene las condiciones para sacar al equipo de este irregular momento.

“Es una persona que trabaja mucho, te da muchas herramientas, muy intenso. No se han dado algunos resultados, pero confiamos en el planteamiento del profe”, cerró.

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