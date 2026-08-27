Lucas Assadi deja Universidad de Chile y es oficializado en su nuevo club: “Bienvenido”

El ariete de 22 años fue confirmado como refuerzo del AIK Solna de Suecia. Se alista para debutar en Europa.

Terminó la espera: Lucas Assadi es nuevo jugador del AIK Solna de Suecia. Tras decirle adiós a Universidad de Chile en este mercado de fichajes, el atacante vivirá su primer episodio fuera del país.

Luego de aprobar los exámenes médicos, el futbolista de 22 años fue oficializado por el elenco sueco a través de sus plataformas digitales. Se ejecutó su opción de compra y cambió de rumbo.

Según indicó el comunicado, el seleccionado chileno firmó un contrato de larga duración: hasta el 31 de diciembre de 2030. No se detalló el monto involucrado en la transacción.

“AIK Fotboll ha llegado a un acuerdo con el Club Universidad de Chile para el traspaso inmediato del centrocampista Lucas Assadi, de 22 años”, comenzó señalando la misiva.

“También cuenta con experiencia en la selección chilena, incluyendo seis partidos con la selección absoluta (…) Podrá ser convocado tan pronto como obtenga su permiso de trabajo“, agregó.

Lucas Assadi tiene nuevo club. (Foto: AIK Solna)

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Lucas Assadi deja Universidad de Chile

A su vez, el oriundo de Puente Alto reveló su satisfacción con el nuevo paso que logró en la actividad. Tendrá que demostrar su talento en Europa, la élite del fútbol internacional.

“Siento un gran orgullo y alegría (…) Cuando supe del interés y después de hablar con el entrenador y el resto del cuerpo técnico, tuve la absoluta certeza de que este es el paso perfecto en mi carrera“, expresó.

La oficialización del AIK Solna: ¡Bienvenido, Lucas!