En un electrizante partido en La Cartuja, el conjunto del Manuel Pellegrini venció 1-0 al Real Madrid, lo que le permitió trepar hasta la parte alta de La Liga.

Manuel Pellegrini volvió a demostrar que está más vigente que nunca en España. En un soberbio y trabajando partido, Real Betis derrotó 1-0 al Real Madrid de José Mourinho por la fecha 4 y trepó hasta la parte alta de la tabla de posiciones de La Liga.

En un duelo cerrado de principio a fin, el conjunto bético encontró el gol del triunfo en una pelota parada bien entrado el segundo tiempo. A los 81′, el refuerzo irlandés Troy Parrott cazó un rebote de Thibaut Courtois en un córner, y en plena área chica definió para el 1-0 para los verdiblancos, desatando la locura en La Cartuja.

SEVILLE, SPAIN – SEPTEMBER 04: Alvaro Valles of Real Betis Balompie celebrates saving a penalty taken by Kylian Mbappe of Real Madrid during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Real Betis Balompie and Real Madrid at Estadio La Cartuja on September 04, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

En los minutos finales pasó de todo en el área del Betis. Con un Real Madrid volcado en ataque buscando la igualdad, el VAR anuló en los 89′ una tremenda definición de Carlos Espí por posición offside de Vinicius al momento de lanzar el centro al área.

A los 93′ llegaría otra polémica: penal en contra del propio Vini que Kylian Mbappé se encargó de ejecutar, pero el grito de gol merengue se ahogó en las manos de Álvaro Valles quien contuvo el lanzamiento.

Para más suspenso, el tapadón del golero bético tuvo que ser revisado por supuesta infracción al momento de la ejecución. Pese a los reclamos, el VAR no repitió el lanzamiento y el Betis selló así una épica victoria en casa.

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Así queda la tabla de La Liga tras triunfazo del Betis

Con este triunfazo por la mínima, el elenco del ‘Ingeniero’ Pellegrini llegó a los 9 putnos en la tabla de posiciones e igualó al propio Real Madrid y Barcelona. Eso sí, los culés deberán jugar su partido este domingo como visitante ante Valencia.