El mediocampista chileno se lució con un tremendo doblete en el triunfo de su equipo ante Leicester City por la Carabao Cup.

Marcelino Núñez fue la gran figura en la clasificación del Ipswich Town a la siguiente ronda de la Carabao Cup tras vencer 3-1 a Leicester City como local en Portman Road. El mediocampista chileno anotó un doblete cuando el marcador estaba 1-1 y desató la locura al marcar uno de los tantos desde mitad de cancha.

El primer tanto del chileno llegó a los 71 minutos, cuando el marcador estaba igualado 1-1. Recibió fuera del área y sacó un potente remate que se desvió en el vertical derecho antes de terminar en el fondo de la red.

Partidazo de Marcelino Núñez en Inglaterra (@IpswichTown).

Pero lo mejor llegaría en el tiempo agregado. A los 90’+1, el seleccionado nacional recuperó el balón en el círculo central, levantó la cabeza y, al ver adelantado al arquero rival, se animó con un remate desde larga distancia. El disparo rozó el travesaño y terminó ingresando al arco para convertirse en un verdadero golazo.

El formado en Universidad Católica ya había sido titular en el arranque del Ipswich Town en la Premier League el pasado fin de semana ante Sunderland, por lo que su temporada en el fútbol inglés está siendo más que prometedora.

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