Manchester United vs. Ipswich Town: cómo y dónde ver a Marcelino Núñez en la Premier League

El volante nacional, Marcelino Núñez verá acción en esta jornada en la Premier League ante el Manchester United.

La Premier League ya da sus primeros pasos dentro de lo que será su temporada 26/27, la que cuenta con la presencia del jugador chileno, Marcelino Núñez, quien defiende la camiseta del Ipswich Town.

En esta jornada, el ex Universidad Católica tendrá un nuevo partido dentro de la división de honor del fútbol inglés, en la que disputará un duelo de alto impacto por la segunda fecha.

El Ipswich Town de Marcelino Núñez se enfrentará en condición de visitante al Manchester United en Old Trafford, en la que busca poder dar la gran sorpresa y conseguir sumar puntos en este complicado reducto.

Núñez junto a su Ipswich Town esperan poder sumar su segundo triunfo consecutivo, en la que ya vienen de un estreno con victoria ante el Sunderland por 2-1 en condición de local.

Núñez y su Ipswich quieren hacer historia | Foto: Getty Images

¿Cuándo juega el Manchester United vs Ipswich Town por la Premier League?

El partido entre Manchester United e Ipswich Town se disputará este domingo 30 de agosto a partir de las 11:30 horas en el Old Trafford.

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¿Dónde ver a Marcelino Núñez junto a su Ipswich en la Premier League?

El partido de Marcelino Núñez en la Premier League con el Ipswich Town lo podrás seguir en exclusiva por Disney+.