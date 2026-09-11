Darío Osorio contra Marcelino Núñez: dónde ver Crystal Palace vs. Ipswich Town en Chile

Los seleccionados chilenos se medirán en el compromiso válido por la Premier League. Solo será emitido vía streaming.

Una escena que todo Chile espera está por concretarse: el país tendrá dos representantes frente a frente en la Premier League. Esos son los casos de Darío Osorio y Marcelino Núñez.

En un encuentro que ilusiona al territorio nacional, el zurdo de 22 años intentará conseguir la victoria de la mano del Crystal Palace. Por su parte, el volante de 26 años buscará aguarle la fiesta junto al Ipswich Town.

¿Cómo llegan los seleccionados chilenos a este duelo? El formado en Universidad de Chile sumó su primer titularidad en la EFL Cup, en el triunfo 3-0 sobre Middlesbrough. Fue reemplazado en el minuto 58.

En tanto, el canterano de Universidad Católica se quedó en la banca en la derrota 2-0 de su club contra Liverpool. Fue en partido válido por la categoría de honor del fútbol inglés.

En la tabla de posiciones, Crystal Palace e Ipswich Town comparten la misma puntuación (tres unidades) y diferencia de goles (-4), ubicándose en el puesto 12 y 13, respectivamente.

Darío Osorio vs. Marcelino Núñez: duelo de chilenos. (Fotos: Crystal Palace y Getty Images)

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Darío Osorio vs. Marcelino Núñez: cuándo juegan

El compromiso entre Crystal Palace e Ipswich Town está programado para este sábado 12 de septiembre. Se disputará desde las 11:00 horas de Chile en el Selhurst Park, ubicado en Londres.

Dónde ver Crystal Palace vs. Ipswich Town en Chile

El enfrentamiento entre Darío Osorio y Marcelino Núñez solamente será emitido vía Disney+ para sus clientes Premium.