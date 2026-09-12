Darío Osorio sufre su primer revés tras arribar al Crystal Palace: complejo escenario

El seleccionado chileno quedó fuera de la nómina para enfrentar a Ipswich Town por la Premier League. No fue considerado.

El panorama para Darío Osorio en Crystal Palace comienza a ponerse cuesta arriba. A pesar de que ya debutó con el elenco inglés, el atacante sufrió su primer revés desde su llegada a tal club.

¿Qué pasó? Quedó fuera del compromiso ante Ipswich Town, válido por la Premier League. Su cuerpo técnico se inclinó por dejarlo al margen del encuentro por la categoría de honor.

Si bien fue desde el arranque en la victoria 3-0 sobre Middlesbrough por la EFL Cup, la postura de Pierre Sage cambió drásticamente: el DT ni siquiera lo consideró en la citación de Las Águilas.

De esta manera, el seleccionado chileno tendrá que luchar para volver a las convocatorias. Se perderá la batalla contra su compatriota, Marcelino Núñez, que será suplente en este duelo.

Cabe consignar que Crystal Palace e Ipswich Town se medirán frente a frente este sábado 12 de septiembre. Está pactado para las 11:00 horas de Chile en el Selhurst Park.

Darío Osorio no jugará vs. Ipswich Town. (Foto: Crystal Palace)

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Darío Osorio al margen en Crystal Palace

Ahora, el oriundo de Hijuelas debe cruzar los dedos para que el entrenador francés lo utilice en el próximo partido. Será contra el Lech Poznań de Polonia por Europa League.

¿Cuándo se jugará? Dicho encuentro está programado para el jueves 17 de septiembre. Se jugará desde las 16:00 horas de Chile en el Selhurst Park, ubicado en Londres.