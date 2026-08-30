VIDEO: El grosero error de Marcelino Núñez ante el Manchester United en la Premier League

El volante nacional, Marcelino Núñez hoy tiene un importante desafío dentro de la Premier League, en la que junto a su Ipswich Town se enfrenta ante el Manchester United por la segunda fecha del torneo.

Para este compromiso, el ex Universidad Católica inició este partido como titular, en lo que es la igualdad momentanea a un tanto ante los ‘Diablos Rojos’, en la que el seleccionado nacional ha sido protagonista.

Lamentablemente, el jugador chileno protagonizó una horrorosa situación dentro de este partido, en la que fue el principal culpable de la igualdad del Manchester United por una desafortunada acción.

El mediocampista chileno se resbaló en el terreno de juego, perdiendo el balón y generó la contra para el Manchester United, la que fue perfectamente aprovechada por Bruno Fernandes, quien puso el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo.

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