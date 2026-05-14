El juez nacional será parte de la delegación arbitral del Mundial 2026. A su vez, aprovechó de mandarle un largo recado al DT de la UC tras duras críticas

El árbitro chileno Cristián Garay vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Este jueves, el juez nacional confirmó en conversación con Los Tenores de ADN que representará a Chile en el Mundial 2026, luego de ser seleccionado por FIFA para desempeñarse como árbitro principal en la máxima cita del fútbol.

El réferi de 37 años detalló el exigente proceso que tuvo que atravesar para conseguir un cupo en la Copa del Mundo, donde debió superar múltiples seminarios y evaluaciones físicas, teóricas y médicas desde el año 2024.

“Estuve haciendo seminarios desde el año 2024 para el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo. Dentro de esos seminarios fueron seleccionando árbitros y tuve la oportunidad de quedar”, comentó Garay.

Además, reveló que una de las etapas más complejas fue un intenso campamento realizado en Brasil. “Hice un seminario en Río de Janeiro que fue bastante exigente; fueron 7 días de pruebas físicas, teóricas y médicas, en un clima hostil, con mucha humedad, porque un árbitro tiene que estar preparado para todo tipo de climas”, explicó.

El juez también recordó sus primeros pasos en el arbitraje y agradeció especialmente a Enrique Osses y Roberto Tobar por el apoyo que recibió en su desarrollo profesional. “Tengo que agradecerle a Enrique Osses, que tuvo la confianza en mí cuando él asumió en la comisión arbitral el año 2016. Él me vio en la juvenil y me dio la oportunidad de subir de categoría”, sostuvo.

Cristián Garay responde a Daniel Garnero por sus críticas a los árbitros

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Cristián Garay fue consultado por las polémicas declaraciones de Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, quien semanas atrás criticó duramente al arbitraje chileno.

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Lejos de esquivar el tema, el árbitro respondió con claridad y defendió el trabajo de sus colegas.

“Todos los árbitros comenzamos en el barrio; la historia arbitral pasa en el barrio, en canchas donde las líneas están marcadas por gente y piedras. Entonces, a los árbitros no nos falta barrio y a nosotros no nos mueve el dinero, nos mueve el fútbol”, lanzó.

En esa misma línea, Garay aseguró que comprendía el contexto en el que habló el DT argentino, aunque dejó en claro que no comparte sus palabras.

Cristián Garay responde con todo a Daniel Garnero tras duras críticas.

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“Entiendo que Garnero lo dijo en un momento de calentura. Obviamente, no estoy de acuerdo y creo que el ecosistema se daña cuando se habla de los árbitros. Respeto las opiniones, pero no las comparto”, cerró.

Finalmente, el juez chileno hizo un llamado a cuidar el espectáculo y pidió mayor colaboración de todos los protagonistas para mejorar la continuidad de los partidos.

“El árbitro va a dejar jugar en la medida que se pueda, pero los jugadores tienen la responsabilidad de que el juego sea más continuo, por ejemplo, no quedándose en el suelo”, sentenció.

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DATOS CLAVE

Cristián Garay fue seleccionado por la FIFA como árbitro principal para el Mundial 2026.

El juez de 37 años superó seminarios y pruebas físicas en Brasil iniciadas en 2024.

Garay respondió a las críticas de Daniel Garnero defendiendo la formación de los árbitros.