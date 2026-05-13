El entrenador Néstor Lorenzo envió la lista con 55 preseleccionados en Colombia para el Mundial 2026, incluyendo un viejo anhelo de Colo Colo.

En menos de un mes comienza el Mundial 2026, por lo que los entrenadores de las 48 selecciones ya entregaron las prenóminas para la cita planetaria, donde incluso un viejo anhelo de Colo Colo está cerca de ir a Norteamérica.

Se trata del puntero Sebastián Villa, quien entró en la lista de 55 jugadores que tiene en consideración el técnico Néstor Lorenzo en Colombia, pese a que no había sido citado bajo su mandato.

El atacante de Independiente de Rivadavia ha tenido un verdadero renacer en el elenco mendocino, dejando atrás los escándalos y episodios de violencia intrafamiliar que protagnizó en su etapa en Boca Juniors.

Incluso sus buenas actuaciones con el cuadro Lepra lo acercaron a Colo Colo a inicios de 2025, a pedido del entrenador Jorge Almirón para el centenario, pero el club se inclinó por otros nombres, debido a su alto costo: en Argentina lo tasaron en cuatro millones de dólares.

En la presente temporada con Independiente de Rivadavia lleva un gol y siete asistencias en 18 partidos disputados, incluso lideró a su equipo a una temprana clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores.

Luego de siete años, Villa vuelve a estar en el radar de la Selección Colombia, con la ilusión de quedar en la nómina definitiva de 26 jugadores para ir a la Copa del Mundo.

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Revisa a continuación la prenómina de Colombia:

Cabe recordar que Colombia es uno de los seis equipos sudamericanos que estarán en el Mundial 2026, sorteada en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

El debut de los Cafetaleros será ante los asiáticos el miércoles 17 de junio a las 22:00 horas en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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En síntesis